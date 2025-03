Ďaloga bol po mesiaci opäť obeťou tvrdého zákroku. Znova inkasoval hit do hlavy

Tridsaťšesťročný bek s dlhoročnými reprezentačnými skúsenosťami inkasoval v 34. min tvrdý hit do hlavy od Ondřeja Beránka a po odchode z ľadu sa už naspäť nevrátil.

Beránek dostal vyšší trest na 5 minút plus do konca zápasu a keďže je to pre neho tretí takýto trest, môže očakávať aj ďalšie sankcie od disciplinárnej komisie ČSLH.