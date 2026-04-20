Vedenie Komety nepredĺžilo zmluvu šiestim hráčom. Je medzi nimi aj slovenský reprezentant

Marek Ďaloga v drese HC Kometa Brno. (Autor: HC Kometa Brno)
TASR|20. apr 2026 o 16:41
Hokejistov Brna vyradili vo štvrťfinále Pardubice.

Slovenský hokejista Marek Ďaloga nebude pokračovať v Komete Brno. Vedenie českého tímu sa po sezóne rozlúčilo aj s ďalšími šiestimi hráčmi, o čom informovalo na svojom webe.

Kometa skončila v základnej časti na ôsmom mieste, v osemfinále play off zdolala České Budějovice 3:1 na zápasy, no vo štvrťfinále nestačila na Pardubice (0:4).

Klub sa po sezóne rozlúčil s dlhoročnými obrancami Ďalogom, Rhettom Hollandom, Tomášom Bartejsom, útočníkmi Šimonom Stránským, Jakubom Kosom a Radimom Ferdom a brankárom Gašperom Krošeljom.

Ďaloga strávil na juhu Moravy päť sezón, v tej poslednej odohral 47 zápasov základnej časti a nazbieral osem bodov (1+7), v šiestich stretnutiach play off strelil jeden gól.

Momentálne ho trápi šľacha v ramene, no verí, že sa dá do poriadku a zapojí sa do prípravy reprezentácie na nadchádzajúce MS vo Švajčiarsku.

„Veľmi by som chcel ísť na MS, pretože to môžu byť moje posledné a bolo by to pekné. Ale ak ma to bude obmedzovať a nebudem zdravotne v poriadku, tak zasa to nebudem siliť. Pomáhajú mi fyzioterapeuti, robím, čo sa dá, uvidíme,“ povedal 37-ročný obranca na pondelkovom zraze v Bratislave.

Česká hokejová extraliga

    VIDEO: Slovenský tréner nezvládol emócie. Za hodenie fľaše do hľadiska sa však ospravedlnil
    dnes 18:09
