V NHL dosiahol svoj rekord v počte gólov aj bodov. Odmenou mu je zmluva na 15 miliónov

Rakúsky útočník Marco Rossi sa teší z gólu v drese tímu NHL Minnesota Wild. (Autor: TASR/AP)
22. aug 2025 o 21:20
Rakúšana si Minnesota vybrala už v drafte 2020.

NEW YORK. Vedenie klubu hokejovej NHL Minnesota Wild podpísalo trojročný kontrakt v celkovej hodnote 15 miliónov dolárov s Marcom Rossim.

Dvadsaťtriročný útočník mal status chráneného voľného hráča. Informáciu priniesol Michael Russo z portálu The Athletic.

Rossi odohral v základnej časti minulej sezóny v drese Wild všetkých 82 zápasov, v ktorých nazbieral 60 bodov za 24 gólov a 36 asistencií. V počte gólov, asistencií aj bodov si vytvoril svoje maximum v kariére.

V následnom play-off dal v šiestich zápasoch dva góly, pridal jednu asistenciu, no Minnesota už v úvodnom kole vypadla s Vegas Golden Knights.

Rakúskeho útočníka si Wild vybrali v 1. kole draftu 2020 z 9. miesta, pred odchodom do zámoria pôsobil vo Švajčiarsku. Rossi odohral v NHL celkovo 185 zápasov, strelil v nich 45 gólov a nazbieral 101 bodov.

dnes 21:20
