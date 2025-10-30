VIDEO: Marchand si vyskúšal úlohu trénera. Pomohol priateľovi, ktorému zomrela dcéra

Brad Marchand ako tréner mládežníckeho klubu.
Brad Marchand ako tréner mládežníckeho klubu. (Autor: X/TSN Hockey)
TASR|30. okt 2025 o 09:00
Odkoučoval charitatívny zápas vo svojom rodnom meste.

HALIFAX. Kanadský hokejista Brad Marchand dočasne opustil tím Floridy a v stredu večer bol na striedačke tímu March and Mill Co. Hunters do 18 rokov vo svojom rodnom meste Halifax v Novom Škótsku.

Vo funkcii trénera tam nahradil svojho priateľa JP MacCalluma, ktorého dcéra minulý týždeň podľahla rakovine.

Marchand je spolumajiteľom tímu a zápas mal aj charitatívny podtón.

Uskutočnila sa počas neho zbierka pre rodinu 10-ročnej Selah Panacciovej-MacCallumovej a zahŕňala aj tombolu o podpísaný dres Marchanda.

„Pridajte sa k nám a oslávte úžasný večer na štadióne, ktorý bol umožnený vďaka neustálej štedrosti 10-ročného dievčaťa, ktoré milovalo hru celým svojím srdcom,“ napísal Marchand pred duelom na Instagrame.

NHL

dnes 09:00
