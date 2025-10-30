VIDEO: Marchand si vyskúšal úlohu trénera. Pomohol priateľovi, ktorému zomrela dcéra

HALIFAX. Kanadský hokejista Brad Marchand dočasne opustil tím Floridy a v stredu večer bol na striedačke tímu March and Mill Co. Hunters do 18 rokov vo svojom rodnom meste Halifax v Novom Škótsku.
Vo funkcii trénera tam nahradil svojho priateľa JP MacCalluma, ktorého dcéra minulý týždeň podľahla rakovine.
Marchand je spolumajiteľom tímu a zápas mal aj charitatívny podtón.
Uskutočnila sa počas neho zbierka pre rodinu 10-ročnej Selah Panacciovej-MacCallumovej a zahŕňala aj tombolu o podpísaný dres Marchanda.
„Pridajte sa k nám a oslávte úžasný večer na štadióne, ktorý bol umožnený vďaka neustálej štedrosti 10-ročného dievčaťa, ktoré milovalo hru celým svojím srdcom,“ napísal Marchand pred duelom na Instagrame.