Zničenie prilby mu len tak neprešlo. Marchand dostal od NHL najvyššiu pokutu

Brad Marchand
Brad Marchand (Autor: TASR/AP)
TASR|20. okt 2025 o 08:38
Dostal sa do potýčky s kapitánom Buffala.

NEW YORK. Útočník Floridy Brad Marchand dostal pokutu 5000 dolárov za nešportové správanie v sobotňajšom dueli NHL s Buffalom.

Kanadský hokejista dal v ňom o sebe vedieť typickým kontroverzným spôsobom. Po šarvátke s obrancom Buffala Rasmusom Dahlinom odišiel na trestnú lavicu s prilbou svojho súpera a tam mu ju zničil, keď z nej odtrhol ušká a hodil ju na ľad.

Útočník Panthers si v zápase za svoje konanie vyslúžil dva menšie tresty – jeden za nedovolené bránenie a druhý za hrubosť.

Pokuta 5000 dolárov je maximálna, akú mohol Marchand dostať na základe kolektívnej zmluvy, pripomenula TSN.

Dvojnásobný obhajca titulu podľahol domácemu Buffalu 0:3. Marchand nazbieral v siedmich zápasoch novej sezóny šesť bodov za tri góly a tri asistencie.

VIDEO: Bitka medzi Dahlinom a Marchandom

dnes 08:38
