Útočník Bratislava Capitals si rýchlo našiel nový klub. Pochválil krok majiteľa

"Majiteľ sa rozhodol nepokračovať v sezóne pre dobro hráčov. Myslím si, že z mentálneho hľadiska je to pre všetkých lepšie začať v novom tíme a novom prostredí," uviedol Marc-Olivier Roy vo svojej rozlúčke s tímom Capitals.

"Ďakujeme za odvedenú prácu v našom klube a želáme všetko len to najlepšie v ďalšej kariére vo fínskej lige," napísali zástupcovia iClinic Bratislava Capitals na svojom fejsbúkovom profile.

"Tím sa o nás postaral na ľade aj mimo neho. S peniazmi nebol žiadny problém. Je to skvelá organizácia. Dúfam že v budúcej sezóne sa klub vráti späť na scénu silnejší a rovnako sa vrátia aj niektorí hráči. Prajem klubu do budúcnosti len to najlepšie," dodal.

Vo svojej druhej sezóne v Ice Hockey League stihli hokejisti iClinic Bratislava Capitals odohrať 14 zápasov s bilanciou 5 víťazstiev - 2 víťazstvá po predĺžení, resp. nájazdoch - 1 prehra po predĺžení, resp. nájazdoch a 6 prehier.

Zisk 20 bodov im stačil na priebežné desiate miesto v tabuľke štrnástich tímov zo šiestich krajín.