Klub Bratislava Capitals po tragédiách nedohrá sezónu

Capitals v stanovisku píšu, že sa zo súťaže neodhlasujú a v ďalšej sezóne by v nej chceli pokračovať.

BRATISLAVA. Bratislava Capitals nedohrá aktuálnu sezónu nadnárodnej súťaže ICE Hockey League (IHL). Klub to oznámil na sociálnej sieti prostredníctvom stanoviska.

Capitals vstúpili do IHL v sezóne 2020/2021, v základnej časti obsadili 7. miesto a v nadstavbe sa pri svojej premiére prebojovali do play off. V ňom podľahli vo štvrťfinále neskoršiemu vicemajstrovi Bolzanu 1:4 na zápasy.

V prebiehajúcom ročníku odohrali 14 zápasov, v ktorých nazbierali 20 bodov a patrila im priebežná 10. priečka zo štrnástich účastníkov súťaže.