Koniec kariéry? Kdeže, Fleury chce pokračovať aj v ďalšej sezóne

ST. PAUL - Brankár Minnesoty Wild Marc-André Fleury je v pokročilom hokejovom veku predmetom špekulácií a dohadov. Situáciu okolo seba sa rozhodol sám o čosi vyjasniť.

Kanadskému brankárovi sa po sezóne skončí kontrakt. Od uzávierky prestupov pôsobí v Minnesote Wild, kde dostal šancu zahrať si opäť o Stanley Cup, ktorý vyhral už trikrát.

On by rád pokračoval v kariére. Pre kanadský frankofónny portál La Presse povedal: "Rád by som odohral ešte aspoň jednu sezónu. Je to pomerne čerstvé rozhodnutie. Stále rád hrám, na ľade sa bavím a aj moje telo ešte čo-to vydrží."