VIDEO: Neskutočný gól Celebriniho. Talentovaný mladík ukázal skvelú prácu s hokejkou

Stredný útočník San Jose Sharks Macklin Celebrini (71) oslavuje gól proti Calgary Flames počas tretej tretiny zápasu.
Sportnet|17. dec 2025 o 09:21
Získal štyri kanadské body a pomohol Sharks predĺžiť víťaznú sériu.

Kanadský hokejový útočník Macklin Celebrini opäť žiaril v drese San Jose. Získal štyri kanadské body (2+2) a pomohol Sharks predĺžiť víťaznú sériu na tri zápasy.

Na triumfe domácich 6:3 nad Calgary Flames sa gólom podieľal aj útočník Tyler Toffoli, pre ktorého to bol 300. gól v NHL. Sharks zvíťazili nad Flames prvýkrát od februára 2024, resp. po siedmich prehrách.

Celebrini zaznamenal svoj tretí štvorbodový zápas v kariére a vyrovnal sa tak Iljovi Kovalčukovi, Pierrovi Turgeonovi, Philovi Housleymu, Ronovi Francisovi a Tedovi Kennedymu na piatom mieste v počte takýchto zápasov medzi tínedžermi v histórii NHL.

Viac ich majú už len Wayne Gretzky (14 zápasov), Sidney Crosby (osem), Dale Hawerchuk (sedem) a Jimmy Carson (štyri).

Jednotka draftu z roku 2024 sa blysla nádherným víťazným gólom, ktorý bol jeho prvý v stretnutí.

Po vstupe do útočného pásma prijal prihrávku od Collina Grafa, otočil sa okolo obrancu Flames Kevina Bahla a vystrelil (Američania prezývajú podobnú akciu Spin-o-rama). Jeho strela sa odrazila od hokejky Wolfa, následne od jeho pravej nohy a potom skončila v sieti.

VIDEO: Krásny gól Celebriniho

Celebri sa stal zároveň tretím tínedžerom v histórii NHL, ktorý dosiahol hranicu 50 bodov v sezóne v 34 zápasoch alebo menej, po Crosbym (28 duelov v sezóne 2006/07) a Gretzkym (32 stretnutí v sezónach 1979/80 a 1980/81).

V posledných piatich zápasoch 11 bodov (štyri góly, sedem asistencií).

V zostave Calgary naďalej chýbajú dlhodobo zranení slovenskí útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Flames nenadviazali na triumf v Los Angeles.

NHL

