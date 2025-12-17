VIDEO: Neskutočný gól Celebriniho. Talentovaný mladík ukázal skvelú prácu s hokejkou

Kanadský hokejový útočník Macklin Celebrini opäť žiaril v drese San Jose. Získal štyri kanadské body (2+2) a pomohol Sharks predĺžiť víťaznú sériu na tri zápasy.
Na triumfe domácich 6:3 nad Calgary Flames sa gólom podieľal aj útočník Tyler Toffoli, pre ktorého to bol 300. gól v NHL. Sharks zvíťazili nad Flames prvýkrát od februára 2024, resp. po siedmich prehrách.
Celebrini zaznamenal svoj tretí štvorbodový zápas v kariére a vyrovnal sa tak Iljovi Kovalčukovi, Pierrovi Turgeonovi, Philovi Housleymu, Ronovi Francisovi a Tedovi Kennedymu na piatom mieste v počte takýchto zápasov medzi tínedžermi v histórii NHL.
Viac ich majú už len Wayne Gretzky (14 zápasov), Sidney Crosby (osem), Dale Hawerchuk (sedem) a Jimmy Carson (štyri).
Jednotka draftu z roku 2024 sa blysla nádherným víťazným gólom, ktorý bol jeho prvý v stretnutí.
Po vstupe do útočného pásma prijal prihrávku od Collina Grafa, otočil sa okolo obrancu Flames Kevina Bahla a vystrelil (Američania prezývajú podobnú akciu Spin-o-rama). Jeho strela sa odrazila od hokejky Wolfa, následne od jeho pravej nohy a potom skončila v sieti.
VIDEO: Krásny gól Celebriniho
Celebri sa stal zároveň tretím tínedžerom v histórii NHL, ktorý dosiahol hranicu 50 bodov v sezóne v 34 zápasoch alebo menej, po Crosbym (28 duelov v sezóne 2006/07) a Gretzkym (32 stretnutí v sezónach 1979/80 a 1980/81).
V posledných piatich zápasoch 11 bodov (štyri góly, sedem asistencií).
V zostave Calgary naďalej chýbajú dlhodobo zranení slovenskí útočníci Martin Pospíšil a Samuel Honzek. Flames nenadviazali na triumf v Los Angeles.
