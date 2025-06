Slovenka v ženskej NHL ešte pred Lopušanovou či Tóthovou? Šancu na draft má hokejistka roka

BRATISLAVA. Najprestížnejšia ženská hokejová súťaž Professional Women's Hockey League (PWHL), ktorú prezývajú aj ženská NHL, má 24. júna v Ottawe na programe draft. Medzi 199 prihlásenými menami figuruje aj jedno slovenské - Lucia Halušková. Dvadsaťštyriročná útočníčka je víťazkou kategórie Najlepšia slovenská hokejistka v ankete Hokejista roka 2024. Zároveň je aj pevnou súčasťou slovenskej reprezentácie. Predstavila sa aj na turnaji 1-A divízie MS v hokeji žien či v kvalifikácii na ZOH 2026. Systém v ženskej PWHL oproti mužskej NHL je rozdielny, hráčky najskôr smerujú do univerzitnej súťaže NCAA a až následne vstupujú do PWHL. Aj preto sú súčasťou draftu staršie hokejistky než u mužov.

Po rozšírení súťaže zo 6 na 8 klubov si tímy budú vyberať v šiestich kolách celkovo 48 hokejistiek. Vlani si 6 tímov vyberalo v siedmich kolách 42 hráčok, ide teda o mierne navýšenie počtu. Pôvodní účastníci majú na súpiskách 4 voľné miesta, ktoré môžu zaplniť práve svojimi najnovšími výbermi v drafte. Nové tímy z Vancouveru a Seattlu majú na súpiskách iba 12 hráčok, a tak k nim zapíšu všetky svoje výbery v drafte 2025.

Ako funguje draft ženskej PWHL? Ak chcú hráčky dostať šancu v tíme PWHL, musia sa prihlásiť na draft. Ak sú draftované, tím si na ne drží práva dve sezóny, bez ohľadu na to, či podpíšu zmluvu alebo sa hlásia v kempe. S týmito právami sa však môže obchodovať. Ak nie je hráčka draftovaná, môže dostať pozvánku do kempu, v ktorom môže zabojovať o šancu v tíme. Ak však chce byť pozvaná do kempu, musí sa prihlásiť na draft. Keďže súťaž vznikla len v sezóne 2023/2024, stále sú súčasťou draftu aj "veteránky", ktoré by chceli vstúpiť do tejto profesionálnej súťaže.

Expert: Mohla by stáť za trpezlivosť To, že Slovensko bude mať prvú zástupkyňu v PWHL, nie je nereálne. Kanadský expert na ženský hokej Ian Kennedy z portálu The Hockey News zverejnil poradie TOP 100 hráčok, ktoré sú zapísané na draft.

Haluškovú zaradil na 50. miesto, ktoré jej reálne dáva nádej na to, aby sa dostala medzi vybraných 48 mien. Expert však dodal, že šancu má aspoň 75 hráčok s tým, že najmä v druhej polovici zoznamu figurujú hokejistky podobných kvalít. Okrem toho budú môcť hráčky zabojovať o miesto aj v predsezónnych kempoch. "Klamlivé ruky. Halušková má špičkové spracovanie puku, rada vstupuje do pásma a kontroluje ho pred rozohrávkou do druhej vlny. Nikdy nebola testovaná mimo EWHL, ale je to hráčka, ktorá má v správnom nastavení obrovský potenciál. Mohlo by trvať nejaký čas, kým sa prispôsobí, ale tiež by mohla stáť za trpezlivosť a rozvoj," napísal k Slovenke Kennedy.

Lucia Halušková, ktorá triumfovala v kategórii Najlepšia hokejistka, pózuje s cenou počas slávnostného galavečera ankety Hokejista roka 2024. (Autor: TASR)

Predvádza kvalitné výkony Halušková pôsobí od sezóny 2020/2021 v European Women's Hockey League (EWHL), ktorú Kennedy vo svojom rebríčku najlepších ženských hokejových súťaží zaradil na 5. miesto. "Ak existuje jedna liga, ktorá má šancu zmeniť hru na medzinárodnej úrovni, je to EWHL. V lige hrajú tímy zo Slovenska, Rakúska, Maďarska, Kazachstanu, Poľska a Talianska. Ak by liga zobrala top tímy z Česka a Nemecka, aby vytvorili superligu, urýchlilo by to rast," priblížil súťaž kanadský expert.

"V lige hrá kombinácia hráčok od reprezentantiek v tímoch divízie 1-A až po mladé potenciálne talenty. Rastie nádej, že EWHL by mohla pomôcť rozvoju národných tímov mimo najvyššej divízie," doplnil. Halušková absolvovala uplynulú sezónu v drese HK PSRŽ Bratislava. V 14 zápasoch zaznamenala 34 bodov za 10 gólov a 24 asistencií. V play-off pridala v 6 zápasoch 7 bodov (3+4). V sezóne 2023 hrala za maďarský klub HK Budapešť. V 22 zápasoch nazbierala 44 bodov za 19 gólov a 25 asistencií. V play-off mala tiež v 6 zápasoch 7 bodov (5+2). Vyhlásili ju aj za najlepšiu útočníčku súťaže. Na tohtoročnom turnaji 1-A divízie MS v 5 zápasoch zaznamenala 6 bodov (1+5), so slovenským tímom obsadila 3. miesto, čo znamenalo tesný nepostup medzi elitu. Predstavila sa aj v olympijskej kvalifikácii, v 6 dueloch mala bilanciu 3+4.

Lopušanová s Tóthovou majú ešte čas Slovensko sa tak hráčky v PWHL môže dočkať skôr než sa čakalo. Najväčšie nádeje sa dávajú do Nely Lopušanovej a Emy Tóthovej, no obe majú iba 17 rokov, a tak si na vstup do prestížnej súťaže musia počkať. Lopušanová absolvuje ešte rok na strednej škole Bishop Kearney Selects a následne bude hrať za jednu z najúspešnejších univerzít v NCAA - Wisconsin University. Tóthová sa ukázala podobne ako Halušková v EWHL v drese HK PSRŽ Bratislava. Odtiaľ mieri tiež do NCAA, kde bude hrať za Ohio State. Medzi 199 spôsobilými menami na draft PWHL 2025 figuruje 117 útočníčok, 56 obrankýň a 26 brankárok. Až 113 hráčok hrá v 1. divízii NCAA. Medzi najväčšie prospekty draftu 2025 patria útočníčky Kristýna Kaltounková, Casey O'Brienová a Natalie Mlynková a obrankyne Haley Winnová, Nicole Goslingová a Rory Guildayová.