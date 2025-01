Keď sa Rusi vrátia, bude po vojne, zopakoval šéf hokeja. Svetový pohár v Európe nechce

OTTAWA. Druhý mesiac roka 2025 majú hokejoví fajnšmekri poznačený v kalendári. V dňoch od 12. do 20. februára sa v zámorí uskutoční turnaj, na ktorom sa predstavia najlepší hokejisti sveta.

Teda, nebude to veľkolepý turnaj so všetkými hviezdami. NHL ako organizátor sa „uskromnila“ aj so štyrmi zástupcami - Kanadou, USA, Švédskom a Fínskom.

Pre zjavné dôvody vypadlo Rusko a medzi najlepších z najlepších sa nedostali ani výbery Česka, Švajčiarska, Nemecka či Slovenska.