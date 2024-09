Olympiáda bez ruských hokejistov? Nie je fér, aby sedeli doma, vraví Fasel

BRATISLAVA. Ešte ako úradujúci prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) chodil do Ruska na priateľské zápasy, v ktorých nastupoval ruský prezident Vladimir Putin. René Fasel sa najmä ku koncu svojho obdobia na čele svetového hokeja netajil náklonnosťou k Rusku. A je reálne, že v minulosti záujmy tejto krajiny aj obhajoval. Po tom, ako na poste prezidenta IIHF skončil, sa jeho väzby s Ruskom ešte viac posilnili. Získal ruský pas, v štátnom registri právnických osôb je vedený ako ruský občan a stal sa spoločníkom vo firme s oligarchom z najužšieho Putinovho okruhu – Gennadijom Timčenkom. Vlastní sady na pestovanie jabĺk v Krasnojarsku. Tie sa nachádzajú v blízkosti Putinovho paláca.

Navyše pôsobí v Kontinentálnej hokejovej lige ako predseda komisie rozhodcov.

Praje si aj návrat Bielorusov Teraz René Fasel pre televíziu Matč TV vyjadril vieru, že ruská hokejová reprezentácia by sa mala zúčastniť na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne. Vraj nie je jediný dôvod na to, aby na hrách neštartovala. „Dúfam, že do jari budúceho roka sa situácia v medzinárodnej politike upokojí. Naozaj verím, že Rusku umožnia zúčastniť sa na olympijských hrách. Pre hokejových fanúšikov je to dôležité. Aj pre rozvoj hokeja. Rád by som videl na olympiáde aj Bielorusov, ale tých suspendovali už v kvalifikácii,“ vyjadril sa Fasel. Medzinárodná hokejová federácia pozastavila účasť oboch národných tímov na medzinárodných podujatiach hneď po vypuknutí vojny na Ukrajine. Každý rok výkonný výbor IIHF o situácii hlasuje. Zatiaľ zakaždým účasť Ruska a Bieloruska vylúčili.

Na budúci rok v marci sa však bude hlasovať aj o účasti ruskej reprezentácie na zimných olympijských hrách. „Predstavte si, ako by to vyzeralo na olympiáde bez Ruska. Ruskí hráči z NHL budú vo februári sedieť doma a sledovať svojich kolegov, ako sa im v Miláne darí. To proste nie je fér. Naozaj dúfam, že sa ruský tím na hrách zúčastní a vráti sa aj na majstrovstvá sveta,“ hovorí Fasel. Bez Rusov sa zloženie skupín bude meniť Ako je možné, že Rusko by mohlo hrať na olympijských hrách hoci naposledy hralo na MS pred dvomi rokmi? Hlavným kvalifikačným kritériom je umiestnenie vo svetovom rebríčku IIHF a Rusko má aj pri vylúčení z medzinárodných zápasov zmrazený renking. Je teda naďalej na 3. priečke, ktorá by mu za normálnych okolností zaručila priamu účasť na olympijskom turnaji.