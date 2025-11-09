Lotyši si proti Rakúsku napravili chuť, pripísali si jediný triumf na turnaji

Nemecký pohár
Lotyšsko - Rakúsko 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Góly: 43. a 60. Krastenbergs, 32. Smirnovs, 50. Indrašis - 52. Sollinger, 53. Schneider
LANDSHUT. Lotyšskí hokejisti uzavreli svoje účinkovanie na Nemeckom pohári víťazstvom nad Rakúskom 4:2.
Bol to pre nich jediný triumf na turnaji v Landshute, rovnako jednu výhru v troch dueloch majú na konte Rakúšania.
Slovenská reprezentácia sa od 14.45 h postaví v priamom súboji o prvenstvo proti domácemu výberu Nemecka. Slovákom stačí na zaistenie si úspešnej obhajoby 1. miesta získať bod.