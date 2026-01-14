    Vynútená zmena v olympijskej nominácii. Lotyšsku vypadol mladý útočník z AHL

    Podstúpil operáciu achilovky.

    Krídelník Eriks Mateiko pre zranenie vypadol z nominácie lotyšskej hokejovej reprezentácie na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´ Ampezzo.

    Hráč pôsobiaci v tíme AHL Hershey Bears sa podrobil operácii achilovky na pravej nohe a v tejto sezóne si už nezahrá. Informovala o tom agentúra AP.

    Dvadsaťročný Mateiko sa zranil po zásahu súperovou korčuľou. V roku 2024 si ho v 3. kole draftu vybral Washington Capitals.

    Na farme v Hershey odohral v tejto sezóne 27 zápasov, v ktorých zaznamenal šesť bodov. Lotyši sa na olympijskom turnaji stretnú v základnej skupine s USA. Nemeckom a Dánskom.

