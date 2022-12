Brankár rozmlátil hokejku, rozhodla fatálna chyba. NHL videla 17-gólový zápas

LOS ANGELES. Ak by existoval film „návrat do hokejových 80. rokov“, nevyzeral by inak. Hokejoví historici prehľadávali svoje poznámky, fanúšikovia zažívali emocionálnu horskú dráhu a hráči zabudli, že existuje obrana.

Scenár duelu medzi Los Angeles Kings a Seattlom Kraken by v dnešnej dobe takto nepredpovedal nikto. Padlo sedemnásť gólov. Kings ich strelili osem a aj tak prehrali po predĺžení.

Nevyhrať s ôsmimi gólmi sa naposledy podarilo Philadelphii v októbri 2011. Proti Winnipegu padla výsledkom 8:9, ale už po šesťdesiatich minútach.