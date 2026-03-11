Čo Mikula začal, Stavjaňa nezlepšil. Na Liptove veria, že Zvolen je zdolateľný

Hokejisti Liptovského Mikuláša vstúpia do série kvalifikácie o postup do play off Tipsport ligy s cieľom vrátiť Zvolenu vyradenie v rovnakej fáze sezóny z roku 2024 a zároveň si vybojovať prvú účasť v play off od roku 2009.
Ich výhodou bude domáce prostredie v úvodných dvoch zápasoch a aj v prípadnom rozhodujúcom piatom. Podľa skúseného útočníka Jakuba Sukeľa je z tímu cítiť odhodlanie prebojovať sa do hlavnej fázy vyraďovačky.
„Myslím si, že náš súper má kvalitné mužstvo, ale zároveň aj zdolateľné. V tabuľke sme sa dostali pred Zvolen a verím, že domáce prostredie, ktoré máme v úvode série, nám pomôže a postúpime do play off,“ uviedol Sukeľ pre TASR.
Na Liptove je cítiť odhodlanie
Liptáci by Zvolenčanom radi vrátili vyradenie z predkola play off 2024 (2:3 na zápasy). Vtedy boli tabuľkovo lepšie postavení hráči Zvolena, ktorí mali domáce prostredie v rozhodujúcom piatom zápase a vyhrali ho 6:2.
Bol pri tom aj Jakub Sukeľ, ktorý po individuálne najlepšej základnej časti kariéry (17 gólov, 18 asistencií) túži doviesť materský klub do play off.
„Každý z nás cíti odhodlanie prejsť cez predkolo a je jedno, či by nám stál v ceste Zvolen, Michalovce alebo ktokoľvek iný. Nepozeráme sa na to. Pripravujeme sa najlepšie ako vieme a verím, že Zvolenu vrátime výsledok z predkola spred dvoch rokov,“ poznamenal Sukeľ.
Vyraďovací systém play off často potvrdzuje známe klišé, že základná časť je vo vyraďovačke bezvýznamná.
Počas dlhodobej fázy sezóny sa síce vykryštalizujú favoriti, no v play off často rozhodujú detaily. Tak to môže byť aj v tejto sérii.
Tímy delili v základnej časti iba dva body, Liptáci ich získali 74 a umiestnili sa na 7. mieste, Zvolen o jednu priečku nižšie. Vzájomné zápasy však vyzneli pre Zvolen 3-1.
Zvolen má od spokojnosti ďaleko
Hokejisti HKM Zvolen sa tretí rok za sebou pokúsia napraviť nevydarenú základnú časť v predkole play off. Inšpiráciou im bude najmä uplynulý ročník, v ktorom napriek 10. miestu po dlhodobej časti skončili až tesne pred bránami finále a tak by radi zažili déja vu.
Jeden z ofenzívnych lídrov tímu Peter Zuzin očakáva od Liptovského Mikuláša húževnatú a bojovnú hru a verí, že Zvolenčania na ňu nájdu recept.
Zvolenský tím sa dlhodobo pohyboval v špičke slovenskej extralige, no v uplynulých dvoch rokoch skončil mimo prvej šestky a o účasť v hlavnej fáze play off musel bojovať v predkole. V oboch prípadoch bol úspešný.
V roku 2024 vyradil v kvalifikácii play off práve Liptovský Mikuláš (3:2 na zápasy) a následne prehral štvrťfinále s Michalovcami.
Vlani bolo pôsobenie Zvolenčanov vo vyraďovačke impozantnejšie, keď najskôr v predkole vyradili favorizovaný Slovan Bratislava (3:1) a následne aj víťaza základnej časti Spišskú Novú Ves (4:2). Nad ich sily bol až neskorší majster HC Košice (1:4).
Vo zvolenskom klube netúžili po „kvalifikačnom hetriku“, no napokon sa tím aj v základnej časti sezóny 2025/2026 umiestnil s odstupom za prvou šestkou.
Ani trénerská zmena a príchod skúseného Antonína Stavjaňu nepriniesla zásadný obrat a Zvolen obsadil 9. miesto v dlhodobej časti. Paradoxne získal o bod menej než vlani, keď bol desiaty.
„Nemôžeme byť spokojní. Myslím si, že by sme neboli spokojní ani v prípade, že by sme skončili na deviatom, ôsmom alebo siedmom mieste. Za celú základnú časť bol však asi iba jeden moment, keď sme si mysleli, že sme už na víťaznej vlne a pôjdeme tabuľkou iba hore. Bolo to, keď sme v januári vyhrali päť zápasov po sebe.
Zdalo sa, že chytíme nový ´drajv´, no znovu prišli prehry a naše výsledky boli opäť kolísavé. Nevedeli sme sa dvihnúť a reálne bojovať o šestku. Ak by sme figurovali v prvej šestke, hodnotil by som základnú časť ako úspešnejšiu,“ uviedol Zuzin pre TASR.
Ani on nechýbal pri vlaňajšom úspešnom ťažení Zvolenčanov v play off, v ktorej dali konečným 4. miestom zabudnúť na nevydarenú základnú časť. Uvedomuje si však, že podobná cesta sa tentoraz nemusí podariť.
Zopakovať vlaňajšiu jazdu bude náročné
„V minulej play off sa nám to podarilo. Hrali sme predkolo, no spravili sme malý zázrak a dostali sa do semifinále. Také situácie sa však nemusia opakovať každý rok. Sme však odhodlaní ísť za postupom. Boli by sme radi, ak by sa nám to podarilo a vnímali by sme to ako určitú formu odmeny za celú sezónu,“ povedal Zuzin.
Zvolen má v kádri viacerých skúsených hráčov a na striedačke trénera Antonína Stavjaňu, ktorý v minulosti pravidelne doviedol slovenské extraligové kluby, najmä Nitru, k medailovým umiestneniam.
Jeho súčasní zverenci si určite uvedomujú, že práve Stavjaňa bol tréner Nitry, ktorá ako prvá v extralige dokráčala z predkola až k zisku titulu.
Podobná cesta je v súčasnosti iba v predstavách najoptimistickejších fanúšikov Zvolena, samotní hráči myslia v prvom rade na najbližšieho súpera. Práve na jeho ľade začnú dvoma zápasmi sériu, ktorá sa hrá na tri víťazné zápasy.
„Liptovský Mikuláš bude súper, ktorý sa vyznačuje húževnatou hrou, bojovnosťou a viacerí jeho hráči majú skúsenosti z ťažkých zápasov. Bude to o srdci a obetavosti. Dôležité budú už prvé dva zápasy, v ktorých môže niekto získať hernú pohodu.
My začneme vonku a o to viac musíme zabojovať a pokúsiť sa priniesť aspoň jedno víťazstvo. Nebolo by dobré ísť na vlastný ľad s nepriaznivým stavom série," konštatoval Zuzin pre TASR.
Zvolen a Liptovský Mikuláš sa v doterajšej histórii slovenskej extraligy trikrát stretli v hlavnej fáze play off. Vždy sa tak stalo vo štvrťfinálovej sérii a vo všetkých troch prípadoch bol úspešnejší Zvolen.
V roku 2004 zvíťazil 4:0 na zápasy, v roku 2005 4:1 a v play off 2009 vyradil tohto súpera po výsledku 4:2. Pre Liptovský Mikuláš to bola zároveň zatiaľ posledná účasť v play off. Cesta do prvej účasti vo štvrťfinále po 17 rokoch tak pre Liptákov vedie práve cez Zvolen.
Tímy sa v základnej časti sezóny 2025/2026 stretli štyrikrát. V prvých troch zápasoch zvíťazil Zvolen - 5:2 (v), 3:2 a 3:2 pp (v). Liptáci následne triumfovali pod Pustým hradom 6:4.