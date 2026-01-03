Vancouver si poistil služby švédskeho útočníka. Vedenie klubu ohromil jeho rozvoj

Hokejový klub Vancouver Canucks predĺžil zmluvu so švédskym útočníkom Linusom Karlssonom. Nový kontrakt v tíme zámorskej NHL v hodnote 4,5 milióna dolárov má platnosť dva roky.
„Linus urobil od príchodu do klubu mnoho veľkých krokov. Tvrdo pracoval na svojej hre a nás ohromil jeho rozvoj na ľade aj mimo neho. Minulý rok bol naším lídrom v Abbotsforde, ktorý získal titul v AHL.
Linus využil tento impulz a skúsenosti na to, aby si v tomto roku upevnil pozíciu vo Vancouveri. Tešíme sa, že mu budeme pomáhať ďalej napredovať a rozvíjať sa,“ citovali generálneho manažéra Patrika Allvina zámorské médiá.
Dvadsaťšesťročný Karlsson má v tejto sezóne na konte 10 gólov a 7 asistencií v 37 zápasoch Canucks. V roku 2018 ho draftovalo San Jose, všetkých 64 duelov v NHL však absolvoval s Vancouverom s bilanciou 13+10.
