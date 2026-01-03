Vancouver si poistil služby švédskeho útočníka. Vedenie klubu ohromil jeho rozvoj

Hráč Vancouveru Canucks Linus Karlsson (94) oslavuje gól so spoluhráčmi.
Hráč Vancouveru Canucks Linus Karlsson (94) oslavuje gól so spoluhráčmi. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
Minulý rok bol lídrom v Abbotsforde, ktorý získal titul v AHL.

Hokejový klub Vancouver Canucks predĺžil zmluvu so švédskym útočníkom Linusom Karlssonom. Nový kontrakt v tíme zámorskej NHL v hodnote 4,5 milióna dolárov má platnosť dva roky.

„Linus urobil od príchodu do klubu mnoho veľkých krokov. Tvrdo pracoval na svojej hre a nás ohromil jeho rozvoj na ľade aj mimo neho. Minulý rok bol naším lídrom v Abbotsforde, ktorý získal titul v AHL.

Linus využil tento impulz a skúsenosti na to, aby si v tomto roku upevnil pozíciu vo Vancouveri. Tešíme sa, že mu budeme pomáhať ďalej napredovať a rozvíjať sa,“ citovali generálneho manažéra Patrika Allvina zámorské médiá.

Dvadsaťšesťročný Karlsson má v tejto sezóne na konte 10 gólov a 7 asistencií v 37 zápasoch Canucks. V roku 2018 ho draftovalo San Jose, všetkých 64 duelov v NHL však absolvoval s Vancouverom s bilanciou 13+10.

