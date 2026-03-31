Slovák mohol byť hrdina, no jeho gól neplatil. Liberec zlyhal a v play-off končí

Česká extraliga - 7. zápas štvrťfinále
Bílí Tygři Liberec - Energie Karlovy Vary 0:1 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)
Gól: 72. Černoch
/konečný stav série: 3:4, Karlove Vary postúpili do semifinále/
Hokejisti Karlových Varov sa prebojovali do semifinále play-off českej extraligy.
V rozhodujúcom siedmom štvrťfinálovom dueli zvíťazili na ľade Liberca 1:0 po predĺžení a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy. Ich súperom v boji o finále bude Třinec.
Hrdinom duelu mohol byť minútu pred koncom riadneho hracieho času slovenský útočník Liberca Servác Petrovský, ktorý dostal puk do siete, no po trénerskej výzve gól napokon neplatil pre ofsajd.
Zápas tak dospel až do predĺženia a v jeho dvanástej minúte rozhodol o postupe hostí Jiří Černoch.
Hlasy po zápase
Jiří Kudrna (Liberec): "Je to samozrejme bolestná prehra. Myslím, že sme do stretnutia dobre vstúpili a boli sme nachystaní, chlapci na striedačke žili, poctivo sme pracovali, mali výborný pohyb a celkovo sa domnievam, že sme odohrali výborné stretnutie. Jedinou chybou je, že sme, žiaľ, nestrelili gól, ktorý by nás poslal ďalej do semifinále. Chlapcov by som chcel za dnešný výkon pochváliť. Je to strašne smutné, pretože sme boli naozaj blízko, ale žiaľ súper bol o ten jeden gól šťastnejší. My mu gratulujeme k postupu. Náš tím musím ale pochváliť za výbornú prácu dnes aj v celej sezóne. Budeme rovnako pokračovať ďalej a verím, že sa vrátime zase silnejší."
Pavel Patera (Karlove Vary): "Samozrejme veľmi ťažká séria, bolo to ohromne vyrovnané. A dnes pre nás rozhodlo fakt asi šťastie, lebo to mohlo padnúť na obe strany. Gól sme mohli dať my, ale aj Liberec. Videli sme výborné výkony brankárov, šťastie sa ale napokon priklonilo k nám, za čo som rád. Neuznaný gól Liberca? Nemali sme jasno hneď, ale videokouč áno. A tomu veríme. Semifinále v hlave ešte neriešim. Teraz sme šťastní, že to dopadlo, ako to dopadlo. Všetko má svoj čas."