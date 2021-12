Levin z Bratislava Capitals si extraligu nezahrá, obnovil si zranenie

Kanadský útočník izraelského pôvodu Levin zamieril do Spišskej Novej Vsi z klubu Bratislava Capitals. V šiestich zápasoch medzinárodnej súťaže IHL dosiahol šesť bodov (1+5), no klub sa po úmrtiach útočníka Borisa Sádeckého a viceprezidenta Dušana Pašeka rozhodol nepokračovať v sezóne.

„Je to veľká škoda, pretože rekonvalescencia prebiehala výborne a nič nenasvedčovalo tomu, že sa niečo podobné môže stať. Osobne ma to veľmi mrzí, keďže David by bol určite výrazná posila. Do budúcna mu za našu organizáciu prajem veľa šťastia v ďalšej kariére a najmä pevné zdravie," dodal Rapáč s dodatkom, že klub pracuje na náhrade za 22-ročného krídelníka.

Obranca Matúš Chovan mal v sezóne 2020/2021 výrazný podiel na postupe Spišiakov do najvyššej súťaže. V aktuálnom extraligovom ročníku odohral sedem zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 1 gól, 1 asistenciu, 4 trestné minúty a 1 mínusový bod.

"Ďakujem mu za to, čo odviedol pre novoveský hokej v nedávnych sezónach. Mal veľký podiel na postupe tímu do extraligy, keď patril medzi jeho hlavných lídrov. Povahovo je to výborný chalan, a preto ma veľmi mrzí, že sa v našej konkurencii nedokázal presadiť do základnej zostavy. Po viacerých rozhovoroch sme usúdili, že najlepšia voľba pre obe strany bude je jeho uvoľnenie do Humenného do konca sezóny," poznamenal Rapáč.