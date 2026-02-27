Draisaitl prehovoril o prehre so Slovenskom: Očakávalo sa od nás prehnane veľa

Nemecký hokejista Leon Draisaitl priznal, že očakávania pred zimnými olympijskými hrami v Miláne boli príliš vysoké.
Nemci túžili po zisku medaily, ale neprešli cez štvrťfinále po hladkej prehre 2:6 so Slovákmi.
Kapitán nemeckej reprezentácie sa k olympijským hrám vrátil po víťazstve jeho Edmontonu Oilers v zápase NHL na ľade Los Angeles Kings 8:1.
„Je ťažké sa presadiť na tejto úrovni, keď nie sú všetci naladení na jednej vlne a keď súperi vedia, čo budete hrať. Trvalo nám príliš dlho, kým sme zistili, akí sme tím a akou taktikou sa chceme prezentovať,“ povedal Draisaitl podľa agentúry AP.
Tieto slová adresoval celému tímu, od trénerov až po hráčov. „V prvom rade je to samozrejme na hráčoch. My sme na ľade a my musíme podať najlepší výkon, aby sme uspeli," dodal vlajkonosič nemeckej výpravy na otváracom ceremoniáli hier.
V roku 2018 získali Nemci striebro na olympijských hrách, ale vtedy na turnaji neštartovali hráči z NHL. Teraz mali vo výbere šiestich hráčov z profiligy.
„Očakávalo sa od nás veľa, ale bolo to prehnané. Verím však, že tento tím má veľký potenciál, máme viacero šikovných a kvalitných hráčov. Bohužiaľ´, v Miláne sme to na ľade neukázali," uzavrel 30-ročný Draisaitl.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: