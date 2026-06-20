Calderov pohár putuje do Toronta. Marlies rozhodli už v piatom zápase

Útočník tímu Toronto Marlies Logan Shaw (11) dvíha Calderov pohár.
Útočník tímu Toronto Marlies Logan Shaw (11) dvíha Calderov pohár. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
TASR|20. jún 2026 o 10:53
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Najvýraznejší podiel na titule mal americký útočník Vinni Lettieri.

Hokejisti Toronta Marlies získali druhýkrát v klubovej histórii Calderov pohár. Vo finále play off nižšej zámorskej AHL zvíťazili v piatom stretnutí série nad Chicagom Wolves 4:3 a v sérii triumfovali 4:1 na zápasy.

Farmársky tím Toronta Maple Leafs napodobnil svoj triumf zo sezóny 2017/18. Najvýraznejší podiel na titule mal americký útočník Vinni Lettieri, ktorý so ziskom 26 bodov (11+15) ovládol produktivitu play off.

Za ním nasledoval 23-bodový obranca William Villeneuve a 18 bodov nazbieral útočník Easton Cowan.

AHL

    Útočník tímu Toronto Marlies Logan Shaw (11) dvíha Calderov pohár.
    Útočník tímu Toronto Marlies Logan Shaw (11) dvíha Calderov pohár.
    Calderov pohár putuje do Toronta. Marlies rozhodli už v piatom zápase
    dnes 10:53
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