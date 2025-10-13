Najlepší nováčik uplynulej sezóny ostáva v Montreale. Nová zmluva mu vynesie desiatky miliónov

Lane Hutson.
Lane Hutson. (Autor: REUTERS)
13. okt 2025
Spoluhráč Juraja Slafkovského si v prebiehajúcej sezóne zatiaľ pripísal jednu asistenciu.

MONTREAL. Americký hokejový obranca Lane Hutson sa dohodol s klubom NHL Montreal Canadiens na predĺžení spolupráce.

Víťaz Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika minulej sezóny podpísal nový lukratívny osemročný kontrakt v celkovej hodnote 70,8 milióna dolárov, ročne tak v priemere zarobí 8,85 mil. USD. Informoval o tom oficiálny web profiligy.

VIDEO: Lane Hutson podpísal osemročnú zmluvu

Zmluva vstúpi do platnosti od budúcej sezóny. V tej prebiehajúcej Hutsonovi ešte plynie záverečný rok z trojročného nováčikovského kontraktu s priemerným platom 950.000 dolárov.

Dvadsaťjedenročný obranca sa mohol stať budúci rok obmedzeným voľným hráčom.

Hutson zažiaril v minulom ročníku, keď ako nováčik nazbieral 66 bodov (6+60) v 82 zápasoch základnej časti.

Prekonal klubový rekord medzi obrancami - nováčikmi, ktorý držal od sezóny 1984/85 legendárny Chris Chelios (64 bodov). Jeho 60 asistencií je nováčikovský ligový rekord medzi obrancami, vyrovnal nimi zápis Larryho Murphyho z ročníka 1980/81.

Spoluhráč slovenského útočníka Juraja Slafkovského bol oporou tímu aj v play off, keď si pripísal päť asistencií v piatich zápasoch.

Hutson sa stane druhým najlepšie plateným obrancom Canadiens po Noahovi Dobsonovi, ktorý zarába ročne v priemere 9,5 mil. dolárov.

NHL

