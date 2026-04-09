Országh počíta ospravedlnenky už v apríli. Kto môže prísť na MS v hokeji zo zámoria?

Na MS v hokeji 2025 vo Švédsku a Dánsku obsadili slovenskí hokejisti 11. miesto, čo je vzhľadom na možnosti priemerný výsledok.
Tréneri mali pred štartom veľký problém - nominácia pripomínala namiesto výberu skôr nábor.
V zostave chýbalo z rôznych dôvodov viac než dvadsať hokejistov. Hráči sa ospravedlnili pre zranenia, únavu, osobné či rodinné dôvody.
Hoci sa vo febuári predstavilo Slovensko na ZOH 2026 v najsilnejšom možnom zložení (obsadilo 4. miesto) a na tohtoročné majstrovstvá sveta vo Švajčiarsku sa nezačala ani oficiálna časť prípravy, realizačný tím na čele s trénerom Vladimírom Országhom už musí počítať prvé absencie.
Na MS určite nepocestujú Tomáš Tatar, Lukáš Cingel, Marián Studenič, Dávid Mudrák, Michal Ivan, Christián Jaroš a Mário Grman. Väčšinu zo sedmičky menovaných trápia zranenia.
Ako vyzerá situácia s hráčmi v zámorí?
Slafkovský a Černák smerujú do play-off
V zámorskej NHL odohralo v aktuálnej sezóne aspoň jeden zápas deväť Slovákov - dvaja obrancovia a sedem útočníkov.
„Komunikácia s nimi prebieha, máme to nastavené tak, že keď už chalani vypadnú a budú mať po sezóne, tak s nimi komunikujem ja. Majú ešte nejaké zápasy a sústreďujú sa na koniec sezóny.
Samozrejme, boli by sme radi, keby ich prišlo čo najviac a keby bola zostava z olympiády čo najviac totožná s tou na MS. Ale vieme, že jednoducho to tak nebude. Na druhej strane je to šanca pre ostatných hráčov, aby sa ukázali a urvali si miesto na šampionáte,“ vyhlásil tréner Országh.
„Zhruba vieme, kto je ako nastavený, ale všetko sa môže zmeniť. Môžu prísť zranenia alebo sa niekomu skončí sezóna skôr. Niekto možno najprv nebude chcieť prísť, ale po týždni, keď mu dáme čas, si to rozmyslí, lebo mu hokej začne chýbať. Pracujeme s viacerými variantmi."
Majstrovstvá sveta v Zürichu a Fribourgu sa pre olympijské hry, ktoré sa uskutočnili vo februári, posunuli na neskorší termín. Prvé zápasy sú na programe 15. mája.
Úvod šampionátu by tak teoreticky mohli stihnúť aj hráči zo zámoria, ktorí vypadnú v druhom kole play-off.
Účasť vo vyraďovacej časti NHL majú vo štvrtok 9. apríla zaručenú zatiaľ len dvaja Slováci - Erik Černák (Tampa Bay) a Juraj Slafkovský (Montreal).
Oba tímy sa nachádzajú na popredných miestach Atlantickej divízie a majú zhodne 102 bodov. Do konca základnej časti odohrajú ešte po štyri zápasy. Existuje možnosť, že Lightning a Canadiens sa stretnú vo vzájomnej sérii v prvom kole play-off.
„Obliecť si reprezentačný dres je vždy česť. Sezóna je síce dlhá a bola v nej aj olympiáda, ale reprezentácii som stále otvorený. Byť okolo tých chlapcov je radosť. Momentálne sa však stopercentne sústredím na Tampu, aby sme v play-off dokráčali čo najďalej. Potom sa uvidí," vyjadril sa prednedávnom Černák.
Slafkovský svoju prípadnú účasť na MS nechcel v posledných dňoch komentovať, tiež sa sústredí na klubové povinnosti.
O vyraďovaciu časť vo Východnej konferencii bojuje aj Washington s obrancom Martinom Fehérvárym, hoci šanca postúpiť nie je veľká.
Capitals majú po 79 zápasoch 89 bodov, za čo im patrí až šieste miesto v Metropolitnej divízii. Na miesto zaručujúce play-off aktuálne strácajú tri body. Oproti konkurentom však majú odohraný o zápas viac.
Portál MoneyPuck, ktorý na základe viacerých analytických ukazovateľov vyhodnocuje šance tímov, prisudzuje Washington Capitals iba 4,5-percentnú pravdepodobnosť postupu do play-off.
Fehérváry má navyše len niekoľkotýždňovú dcéru Annu, a tak pravdepodobne uprednostní rodinu pred účasťou na MS.
O niečo väčšie šance na postup - 9,7 percenta - má San Jose s útočníkom Pavlom Regendom. Sharks sú na západe druhí pod čiarou. Na Nashville, ktorý drží posledné postupové miesto, strácajú tri body. Do konca sezóny odohrajú ešte päť stretnutí.
Regenda je ale v poslednom období iba zdravým náhradníkom. Od olympiády odohral šesť stretnutí, na zápas NHL naskočil naposledy ešte 25. marca. Navyše, po konci sezóny mu končí zmluva so San Jose.
Teoretickú šancu na postup držia v rukách aj hráči St. Louis s Daliborom Dvorským, no ich strata na play-off je už šesťbodová. Hoci Blues patria od olympiády medzi najlepšie tímy celej NHL, situáciu nemajú vo svojich rukách.
Dvorský v aktuálnej sezóne odohral 66 zápasov so ziskom 19 bodov (11+8). Na MS štartoval aj vlani vo Švédsku.
V play-off NHL sa určite nepredstaví trojica Martin Pospíšil (Calgary), Šimon Nemec (New Jersey) a tiež Adam Sýkora (New York Rangers). Ich tímy majú krátko pred koncom základnej časti málo bodov na to, aby zasiahli do bojov o postup.
O Sýkoru už reprezentácia prejavila záujem. „Verím, že ak bude mať záujem ísť po sezóne na majstrovstvá sveta, tak veľmi radi ho privítame. Myslím si, že bude patriť k lídrom družstva," povedal prednedávnom generálny manažér Miroslav Šatan.
Podľa trénera Országha by mohol Slovensko posilniť aj Pospíšil. „Myslím si, že ak mu to zdravotný stav dovolí, bude mať chuť predĺžiť si sezónu," povedal.
Dvadsaťšesťročný útočník vynechal prvú polovicu ročníka pre otras mozgu, ktorých utrpel už viacero. Pre podobný problém vynechal aj dva zápasy na ZOH 2026 v Miláne.
Nemec neprežíva ideálnu sezónu, začiatkom marca bol považovaný za veľkého adepta na výmenu z tímu Devils a po konci aktuálneho ročníka mu končí nováčikovský kontrakt. Aj z tohto dôvodu bude málo pravdepodobné, že by vycestoval na šampionát.
V minulosti sa vyjadril, že dlhšia príprava na novú sezónu bez účasti na MS mu pomohla lepšie sa pripraviť na ročník v NHL.
Sezónu v zámorí pre zranenie ramena predčasne skončil Samuel Honzek, ktorý za Calgary odohral 18 zápasov. Hoci sa nedávno objavil na tréningu Calgary, na MS v hokeji určite nepocestuje.
„Veľkú časť sezóny nehral a Calgary sa jasne vyjadrilo, že nechce, aby pokračoval v ročníku. Potrebuje kvalitnú letnú prípravu, aby mohol znova zabojovať o NHL," vyjadril sa Országh.
Kto môže prísť z AHL?
Reprezentácia bude mať smerom k MS záujem o hráčov z AHL, ktorí tvorili dôležitú súčasť aj vlani.
V nižšej zámorskej súťaži korčuľuje krátko pred koncom základnej časti ešte osem Slovákov, Jakub Demek už predčasne ukončil sezónu pre zranenie.
Jediným brankárom v súťaži je Samuel Hlavaj, ktorý v noci na štvrtok odohral prvý zápas po vyše mesiaci. Pri výhre 4:0 nad Texasom vychytal čisté konto a pripísal si aj dve asistencie. Bol prvou hviezdou stretnutia.
„Tréner Lašák je v kontakte s Hlavajom, nie je to jednoduchá situácia. Pri ňom vieme, že jeho tím nepostúpi do play-off, takže by sme ho radi videli čo najskôr v reprezentácii," uviedol Országh.
Hlavaj by mal byť na MS opäť jednotkou slovenského tímu.
Výborné sezóny v AHL prežívajú útočníci Martin Chromiak (Ontario) a Juraj Pekarčík (Springfield). Ich prípadnú účasť na MS ale môžu zahatať klubové povinnosti.
Ontario vedie Pacifickú divíziu a má istú účasť v play-off, Springfield je tiež krátko pred koncom základnej časti na pozícii, ktorá zaručuje vyraďovaciu fázu.
Do play-off smeruje aj Filip Mešár s Lavalom, Jozef Viliam Kmec s Hendersonom, Maroš Jedlička s Coloradom a tiež Maxim Štrbák (odohral iba jeden zápas) s Rochesterom.
S určitosťou si vo vyraďovačke nezahrá okrem Hlavaja aj Martin Mišiak z Rockfordu.
Súčasťou tímu IceHogs je aj brankár Adam Gajan, ktorý ešte neodohral na farme ani jeden zápas. Vo februári bol súčasťou reprezentácie na ZOH 2026 v Miláne.
