Tréner Országh informoval o neúčasti hráčov na MS. Chýba Tatar i líder zo Švédska

Slovenskú hokejovú reprezentáciu neposilnia na MS vo Švajčiarsku (od 15. do 31. mája) Lukáš Cingel, Marián Studenič a Tomáš Tatar. Oznámil to v stredu tréner A-tímu Vladimír Országh. Všetci títo hráči majú zdravotné problémy.
Okrem tejto trojice budú chýbať aj Dávid Mudrák, Michal Ivan, Christián Jaroš a Mário Grman.
„Títo chalani neprídu, pomaly sa nám to zbiera. Tatarovi sa obnovilo zranenie, ktoré ho trápilo pred olympiádou. Cingela čaká operácia, rovnako aj Mudráka.
Studenič utrpel zranenie členka, vyzerá to na šesť až dvanásť týždňov. Na MS nás teda neposilnia,“ povedal Országh.
VIDEO: Országh o blížiacich sa MS
Neprehľadná je zatiaľ aj situácia s hráčmi zo zámoria. New Jersey so Šimonom Nemcom už je vonku z hry o play off, slovenský obranca však nemá zmluvu a jeho štart vo Fribourgu je otázny.
Šanca pre ostatných hráčov
„Komunikácia prebieha, máme to nastavené tak, že keď už chalani vypadnú a budú mať po sezóne, tak s nimi komunikujem ja. Majú ešte nejaké zápasy a sústreďujú sa na koniec sezóny. Samozrejme by sme boli radi, keby ich prišlo čo najviac a keby bola zostava z olympiády čo najviac totožná s tou na MS.
Ale vieme, že jednoducho to tak nebude. Na druhej strane je to šanca pre ostatných hráčov, aby sa ukázali a urvali si miesto na MS,“ vyhlásil Országh.
V náročnej situácii v zámorí sú aj brankár Samuel Hlavaj a útočník Pavol Regenda, vo svojich kluboch sú dlhšie len ako zdraví náhradníci. „Jano Lašák je v spojení so Samom Hlavajom, nie je to jednoduchá situácia. Pri Samovi vieme, že jeho tím nepostúpi v AHL do play off, takže by sme ho radi videli čo najskôr.
Stále zostáva pár dní do konca základnej časti, či už na farme, alebo v NHL. Uvidíme, ako sa situácia vyvinie,“ povedal tréner.
Z hráčov, ktorí štartovali na olympiáde, nehráva ani Adam Ružička, s ním jeho klub Spartak Moskva ukončil spoluprácu.
Országh: S Ružičkom som v kontakte
„Ako to bolo, vysvetlí možno Adam, keď príde. Ja som s ním v kontakte, zatiaľ je stále v Rusku, prebieha tam spor s jeho klubom a pokiaľ sa ten spor neurovná, tak musí byť stále v Rusku. My čakáme, ako sa to vyvinie.
Ak to bude v nejakom normálnom čase, že by ešte bol schopný pripojiť sa k mužstvu, tak sa pripojí. Keď nie, tak uvidíme, ale zatiaľ neviem podrobnosti,“ vysvetlil Országh.
Kormidelník SR čaká aj na to, ako sa vyvinie situácia v českej extralige: „Sledujeme ich, máme ich v hľadáčiku, ale nechceme s nimi veľmi komunikovať teraz, keď hrajú.
Takže pokiaľ tí chalani majú šancu ísť ďalej, tak ich nechávame, aby sa mohli sústrediť na svoje veci a keď vypadnú, tak ich určite budeme kontaktovať.“