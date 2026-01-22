St. Louis žne ovocie trpezlivosti. Slafkovský je stále mladý a bude ešte lepší

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský v službách Montrealu Canadiens atakuje v zámorskej NHL svoje gólové a bodové maximá.
Tréner kanadského Martin St. Louis pochválil aktuálnu formu 21-ročného útočníka pred domácim súbojom s Buffalom Sabres.
Jednotka draftu z roku 2022 naplno preukazuje v tomto období svoj bodový potenciál, po 50 odohraných dueloch má na konte 19 gólov a 21 asistencií. Zatiaľ jeho najproduktívnejšia bola predchádzajúca sezóna, v ktorej nazbieral Slafkovský 51 bodov.
„Veľmi sa tešíme z toho, kam sa dostal. Všeobecne by som povedal, že som trpezlivý človek. Ale len ohľadom vecí, ktoré majú zmysel. Nemyslím si, že mojím mandátom by malo byť so 'Slafom' trpezlivý za každú cenu. Trpezlivosť platí len na určitý čas a záleží na tom, čo s tým časom urobíte,“ cituje slovenská verzia oficiálnej stránky NHL trénera Canadiens.
Slafkovský je len jeden presný zásah od vyrovnania sezónneho maxima v počte gólov zo sezóny 2023/2024. V doterajšom pôsobení v Montreale prečkal aj náročnejšie okamihy a momentálne sa vie presadiť v podstate v akejkoľvek formácii.
„Bolo veľmi dobre vykalkulované, ako k nemu chceme pristupovať. Vedeli sme, že bude robiť veľké skoky vpred, ale občas aj nejaký krôčik vzad. Takže som bol trpezlivý v tom zmysle, že mi bolo jasné, že to nebude len lineárne, ale budú tam aj nejaké vzostupy a pády.
Najviac vzrušujúce na tom je, ako vysoko sa ešte môže dostať. Stále je to veľmi mladý hráč,“ dodal St. Louis na margo svojho zverenca.
Montrealu patrí vo vyrovnanej tabuľke Východnej konferencie štvrtá priečka, na tri tímy pred ním stráca tri body. Z predchádzajúcich piatich zápasov získal tri víťazstvá.
„Tréner mi pomohol, pretože bol so mnou trpezlivý a vždy mi veril aj v momentoch, keď som nebol na tom príliš dobre. Je to s ním skvelé a je veľké šťastie, že on je mojim prvým trénerom v NHL. Pozná hru, všetkému rozumie, takže som si nemohol priať lepšieho kouča,“ uviedol Slafkovský na adresu St. Louisa.
