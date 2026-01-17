Nervozita opadla po dvoch zákrokoch. Najmladší brankár sa dočkal svojej šance po vyhnaní jednotky

Košičania ani na tretí pokus nedokázali v prebiehajúcej sezóne zvíťaziť nad Zvolenom.
Po dvoch prehrách po predĺžení a nájazdoch utŕžili domáci debakel 0:5, pri ktorom nenašli recept na výborne chytajúceho Pavla Kantora a dokonca dvakrát nedokázali využiť presilovku piatich proti trom, v druhej tretine 50 sekundovú a v tretej až poldruha minútovú.
Cestu za vysokým víťazstvom začali Zvolenčania už po 40 sekundách, keď sa Cole Cassels a Joona Jääskeläinen dostali do prečíslenia a fínsky ostrostrelec prvýkrát v sezóne skóroval proti klubu, ktorého dres obliekal v predchádzajúcich troch sezónach.
„Vedel, čo má dnes robiť. Keďže hral dnes proti bývalému klubu, tak vypísal v šatni niečo do banku.
Som rád, že mu to dnes vyšlo a dal v podstate víťazný gól. Nech len takto pokračuje ďalej,“ s úsmevom komentoval výborný úvod Zvolena trojbodový Peter Zuzin.
Zlý úvod domácich zaskočil a hostia mali v prvej tretine viac z hry. Na konci jedenástej minúty Jakub Ferenc tvrdo narazil na mantinel Patrika Marcineka a napokon dostal päťminútový trest a šiel predčasne pod sprchy.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Zvolen
Domáci tlačili, hostia dávali góly
Košičania vyše troch minút potvrdzovali svoje vynikajúce štatistiky v oslabeniach a nepustili Zvolenčanov k žiadnej šanci. Prišiel nešťastný moment.
Najprv čiaroví rozhodcovia neposúdili nahodenie hostí na zadný mantinel ako zakázané uvoľnenie a vzápätí Patrik Rogoň v snahe opäť poslať puk do bezpečia prehodil aj plexisklo.
Hostia išli do presilovky o dvoch hráčov, ktorú necelých päť minút pred koncom prvej tretiny využil Peter Zuzin.
Prvých osem minút druhej tretiny sa domáci dostali do obrovského tlaku, na strely na bránku ich vyhrali 10:0, ale Kantor so spoluhráčmi dokonale zatiahol roletu.
A tak prišlo definitívne k.o., na ktoré hosťom stačilo 73 sekúnd v polovici zápasu. Najprv hneď prvá zvolenská strela na bránku v druhej tretine z hokejky Patrika Marcineka skončila za Patrikom Jurčákom a vzápätí Lukáš Lunter vystrelil spoza obrancu a zvýšil na 0:4.
„V stredu sme v Nitre napriek prehre odohrali pravdepodobne najlepší zápas sezóny z pohľadu nasadenia a úsilia. Mali sme trochu obavy, aby sme dnes mentálne neupadli a hovorili o tom pred zápasom.
Ale ľahšie sa hovorí ako urobí. Hneď od začiatku bolo veľa vecí proti nám, v druhej tretine sme sa vrátili, mali vyložené šance a potom dostali dva rýchle ľahké góly, čo bol zlomový moment zápasu, po ktorom sme sa už nedokázali dostať späť,“ hodnotil košický tréner Dan Ceman.
Šesťnásťročný Husár sa dočkal
Štvrtý zvolenský gól vyhnal v polovici zápasu z bránky Patrika Jurčáka. Jeho miesto zaujal ešte len šestnásťročný Jakub Husár, ktorý bol síce desiatykrát na extraligovej zápasovej súpiske, ale prvýkrát šiel aj do bránky.
A počínal si veľmi dobre, keď inkasoval len jediný gól. Necelých päť minút pred koncom ho v presilovke zblízka prestrelil Matej Macek, ktorý piatym zvolenským gólom uzatvoril skóre zápasu.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Dvakrát som sa zhlboka nadýchol a išiel. Snažil som sa iba upokojiť, aby som si zachoval chladnú hlavu a ukázal, čo je vo mne.
Podarili sa mi hneď dva zákroky a potom už nervozita opadla. Nakoniec to nebolo až také zlé, škoda toho jedného gólu,“ opísal Husár svoje prvé pocity.
Husár od začiatku sezóny pendluje medzi troma košickými tímami.
„Mám veľa príležitostí a veľa času v bráne, čiže je to pre mňa veľká skúsenosť a super sezóna,“ povedal Husár, podľa ktorého sa nedá porovnávať chytanie v mládežníckych kategóriách s tým v extralige.
„Nedá sa to porovnať, dnes bolo všetko, aj strely, tak päťkrát rýchlejšie ako v juniorskej lige,“ dodal.
S číslom 88 na drese pripomenul starším fanúšikom brankára Miroslava Lipovského, ktorý v roku 2009 vychytal spolu s Júliusom Hudáčkom jeden z košických titulov.
„Ja som si ho vybral podľa Andreja Vasilevského z NHL, ktorý je mojim vzorom,“ reagoval Husár na otázku o čísle na drese.
Našli miesto na ľade
Kým Košice v novom roku prehrali v štyroch z piatich zápasoch, Zvolen po príchode trénera Antonína Stavjaňu síce v poslednom minuloročnom zápase prehral, ale odvtedy natiahol sériu víťazstiev na päť zápasov.
„Priniesol nejaké nové veci, Každý vie, aké má miesto na ľade. Stále na tom pracujeme a posúva nás to dopredu. Aj dnes sme zostali pokojní celých 60 minút, rodili sme to, čo sme mali a nenechali sa vyviesť z miery. A to nás doviedlo k tomu výsledku.
Samozrejme z nás aj opadla nervozita a s dobrými výsledkami prišla aj dobrá nálada do kabíny, Ale nemôžeme tomu podľahnúť.
Máme ešte pred sebou veľa zápasov a chceme sa posunúť ešte vyššie,“ povedal o budíčku Zvolena po zmene trénera skúsený útočník Zuzin, ktorý v Košiciach prispel k vysokému víťazstvu gólom a dvoma asistenciami.
Doplnil ho brankár Kantor, ktorý v Košiciach vychytal svoju tretiu nulu v sezóne.
„Zmenila sa naša hra, hoci ja tomu po pravde veľmi nerozumiem. Starám sa hlavne o brankárske veci. Ale z môjho pohľadu nepúšťame súperov do toľkých šancí ako predtým a potom sa aj nám chytá lepšie.
A lepšia je samozrejme aj atmosféra v šatni. Zatiaľ si všetko sadlo, ale asi nebudeme vyhrávať do konca sezóny a musíme sa pripraviť aj na to, že prídu nejaké prehry a z tých sa budeme musieť, čo najrýchlejšie vyhrabať,“ dodal.
Z dna do boja o šestku
„Každé víťazstvo dodá tímu pozitívny náboj. Podarilo sa nám prekvapiť v Nitre a odvtedy tie zápasy zvládame.
Mužstvo dostalo taký spirit a už si verí, že zvládne aj krízové momenty,“ rozhovoril sa o víťaznej sérii tréner Stavjaňa, ktorý priznal, že v tejto sezóne sa už nechystal vziať nejaký angažmán a preferoval skôr to, že si niekde pripraví tím na ďalšiu sezónu. Presvedčilo ho až naliehanie šéfa zvolenského klubu Rastislava Čačka
„Samozrejme, keď sa vyhráva, tak je každá práca taká lepšia. Chcem najmä, aby sme mali taký herný prejav, ktorý by nám dával šancu uspieť v play-off,“ dodal Stavjaňa.
Zvolen sa sériou víťazstiev posúva v tabuľke smerom nahor, možno aj k boju o šieste miesto.
„Budeme hrať do posledného zápasu najlepšie, ako vieme. Budeme zbierať body a uvidíme ako sa to vykryštalizuje. Chceli by sme určite zabojovať o tú šestku a nehrať pred kolo. Ale nechcem dopredu predbiehať,“ myslí si Zuzin.
Predbiehať nechce ani tréner Stavjaňa. „To je ešte veľmi ďaleko, ostáva ešte pätnásť zápasov a to je veľmi veľa bodov. Teraz ideme hore a určite ešte budeme chcieť nejaký ďalší progres,“ dodal.