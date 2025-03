Podľa Trenčanov sú Košice hrateľné, doma čakajú silnú divácku podporu

V oboch dueloch štvrťfinálovej série play off Tipos extraligy potrápili favorizovaných "oceliarov" a dali zabudnúť na štyri prehry s týmto súperom v základnej časti.

KOŠICE. Hokejisti Dukly Trenčín síce vo štvrtok prehrali na ľade Košíc 1:2 po predĺžení, no na domáci dvojzápas odišli pozitívne naladení po nádejnom stave 1:1 na zápasy.

Zároveň to bol pre neho aj prvý bod v najvyššej súťaži, ktorého sa dočkal v 18. zápase. V 50. minúte vyrovnal na priebežných 1:1, no napokon to bol jediný presný zásah hostí.