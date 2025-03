Velikáni sa stretnú po 14 rokoch. Košice veria v silu mužstva, Trenčín necíti únavu

V trenčianskych farbách zažil dve produktívne sezóny, po ktorých zamieril do Košíc. Aj v drese "oceliarov" v základnej časti potvrdil povesť produktívneho útočníka, no na štarte vyraďovačky myslí na tímový úspech. Košičanom stojí v ceste súper, ktorého štyrikrát zdolali v ZČ.

Hoci sa Trenčínu umiestnil až na 8. mieste, v očiach Cemana má rešpekt. "V druhej polovici sezóny patril do lepšej polovice ligy. Hra Trenčína v play off môže byť založená na tom, že majú v tíme kombináciu šikovných hráčov, mladíkov, veteránov a hráčov, ktorí sa neboja súbojov," konštatoval Ceman.

Pre kanadského trénera Dana Cemana pôjde už o štvrtú play off na košickej striedačke. V roku 2023 doviedol "oceliarov" k majstrovskému titulu, v rokoch 2022 a 2024 prehrali jeho zverenci v semifinále. Tentoraz začnú Košice vyraďovačku proti súperovi, ktorému v play off nečelili vyše 14 rokov. Vo štvrťfinále sa tieto tímy stretnú vôbec prvýkrát.

"Trenčín počas nej dozrel ako tím. Výsledky z týchto zápasov preto veľa neznamenajú. Pokúsime sa poučiť sa z nich, no play off je nová súťaž," uviedol Ceman.

Do kádra košického tímu pribudlo pred sezónou a aj počas nej viacero zvučných mien. Na základe stavby tímu sa zaradili k najväčším favoritom na titul, no základnú časť im komplikovali výpadky hráčov pre zranenia.

Jeho tím je v sérii s HC Košice v pozícii outsidera. "Naša najväčšie výhody sú tímový duch a atmosféra v kabíne. Zároveň tvrdo pracujeme a sme pre každý tím v lige ťažký súper," dodal.

Trenčania ukončili sériu s Michalovcami v nedeľu a na prípravu na štvrťfinále mali výrazne menej času než ich štvrťfinálový súper.

"Toho voľna bolo málo, takže na nejakú oslavu nebol čas. Samozrejme, veľmi sme sa tešili z postupu, ale keď prišiel nový deň, už sme sa začali pozerať dopredu. Po zápase sme mali veľkú radosť, pretože to bol výsledok tímovej práce," uviedol útočník Bruno Mráz pre TASR.

Patrí k viacerým hráčom súčasného kádra Dukly, ktorí v minulosti pôsobili v košickom tíme. Pred štvrťfinálovými súbojmi neskrýval rešpekt k súperovi.

"Majú v tíme veľa chalanov, ktorí už získali majstrovské tituly. Košice sú určite favorit, no môže to hrať v náš prospech. Sme v zápasovom tempe, oni mali dlhšiu pauzu. To je vždy cítiť. Nebudeme sa však spoliehať na to, že sú 'hrdzaví', keďže dlhšie stáli. Pripravíme sa na každý scenár," poznamenal Mráz.