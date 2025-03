Ďalšie predĺženie vo vyrovnanej sérii. Favorit z Košíc tentokrát nezaváhal

Dan Ceman, tréner HC Košice: "Cítili sme tlak, keďže sme po prvom zápase prehrávali. Hostia hrali uvoľnenejšie, jeho hráči mali sebavedomie. V tretej tretine sme bránili tesný náskok, ale po chybe sme inkasovali gól. Presilovky nám začali fungovať a dúfam, že v ďalších zápasoch budeme efektívnejší a viac uvoľnení. Ideme na ľad súpera, na ktorom nebudeme pod takým tlakom."

Michal Chovan, útočník HC Košice, strelec víťazného gólu: "Bol to ďalší ťažký zápas. Vedeli sme, že play off bude taká. Pripustili sme si tlak a nehrali sme s ľahkosťou. Verím, že po tomto zápase to z nás opadne. Teraz musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na ďalšie zápasy."

Tommi Hämäläinen, tréner HK Dukla Trenčín: "Mali sme pod kontrolou celý zápas, žiaľ, neboli sme takí efektívni ako v prvom stretnutí. Súperovi sme nedovolili veľa presiloviek. Zatiaľ to pre nás vyzerá celkom dobre."

Tomáš Záborský, útočník HK Dukla Trenčín: "Opäť to bol vyrovnaný zápas. Bolo to o jednom góle. Vypracovali sme si veľa šancí, žiaľ, dnes sme ich nepremenili a na konci sme pykali. Šancí sme mali naozaj veľa, domácim výborne zachytal brankár. Keby mám niekto pred sériou povedal, že z Košíc odídeme za stavu 1:1, tak by sme to brali všetkými desiatimi. Vidíme, že sú "hrateľní" a ak budeme dodržiavať systém a hrať našu hru, tak máme šancu."