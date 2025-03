ONLINE: HC Košice - HK Dukla Trenčín dnes, Tipos extraliga LIVE (štvrťfinále play-off - 2. zápas)

Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného textového prenosu z Play off Tipos extraligy medzi HC Košice a HK DUKLA Trenčín.



HC Košice



Oceliari obasadili po základnej časti 2. pozíciu so ziskom 101 bodov a pozitívnym skóre 172:130. Košice sú v tejto sérii jasným favoritom a očakáva sa ich postup. So svojím súperom sa stretli v tejto sezóne 4 krát a všetky zápasy dokázali vyhrať. Uvidíme ako sa im bude dariť dnes.



HK DUKLA Trenčín



Dukla sa musela prebojovať do Play off cez predkolo, kde sa stretla s Michalovcami. Séria bola veľmi vyrovnaná a dramatická. Dukla Trenčín dokázala Michalovce pretlačiť a napokon sa radovala z postupu 3:2 na zápasy. Trenčín sa v tejto sérii outsiderom, ale kožu určite lacno nepredá.