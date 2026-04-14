Dokonalá otočka Slovana v Košiciach. Dvomi gólmi v závere postúpil do finále

Tipsport liga - 6. zápas semifinále
Košice - Slovan Bratislava 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
Góly: 16. Kohút (Rosandič), 18. Repčík (Kohút, Šedivý) - 10. Šimun (Nijhoff, Peterek), 58. Takáč (Pecararo, Marcinko), 59. Dmowski (Pecararo, Acolatse)
Rozhodcovia: Stano, Štefik - Durmis, Gegáň
Vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 8347
Košice: Riečický - A. Bartoš, Rosandič, Šedivý, Deyl, Ferenc, Dachnovskij - Mikúš, Jellúš, Petráš - Lamper, Krivošík, Repčík - Rogoň, Havrila, Chovan - Liščinský, Kohút, Plochotnik - Kvietok, Varga
Slovan Bratislava: Janus - Královič, O´Connor, Acolatse, Zeleňák, Turan, Maier, Ličko - Varga, Marcinko, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Šimun, Peterek, Nijhoff - Bondra, Solenský, Jendek
/konečný stav série: 2:4, Slovan postúpil do finále/
Hokejisti HC Slovan Bratislava sa stali druhými finalistami play off Tipsport ligy.
V šiestom semifinálovom dueli zvíťazili na ľade HC Košice 3:2 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Košičania získali bronzové medaily. Finálová séria sa začne v nedeľu 19. apríla na ľade Nitry.
Priebeh zápasu
I. tretina:
V úvode zápasu boli ofenzívne aktívnejší hostia. Košický brankár Riečický viackrát podržal svoj tím, po šanci Šimuna ho zachránila žŕdka.
Ten istý útočník hostí sa však v 10. minúte v predbránkovom priestore zbavil protihráča a prestrelil Riečického - 0:1.
V 16. minúte sa o vyrovnanie postaral Kohút, ktorého prihrávku spoza bránky tečoval obranca hostí O´Connor a puk spadol za Janusov chrbát.
Od 18. minúty hostia viedli, keď Repčík clonil Janusovi vo výhľade a zužitkoval to Repčík - 2:1.
II. tretina:
V druhej tretine sledovali diváci vyrovnaný hokej. Tímy si dávali pozor na defenzívu aj disciplínu a pozorní boli aj brankári.
III. tretina:
Dôležitý moment priniesla 57. minúta. Hostia strelili gól na 2:2 po tom, čo Takáč s Marcinkom dotlačili puk za ležiaceho Riečického.
Rozhodcovia niekoľko minút sledovali opakované zábery, gól uznali, no po trénerskej výzve Košíc napokon neplatil.
Slovanisti však vyrovnali počas hry bez brankára, keď Takáč tečoval strelu od modrej čiary.
Krátko na to sa hostia dostali k presilovke po vylúčení Jellúša a Dmowski strelou z ostrého uhla poslal hostí do vedenia - 2:3.
Košičania sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, napriek tlaku neskórovali.
