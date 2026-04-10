Slovan vyžmýkal z košického ľadu maximum. Domov sa vracia s dvomi mečbalmi

Hráči Slovana zľava Róbert Varga, Sena Acolatse, Vojtech Zeleňák a Tomáš Marcinko, ktorým dáva pokyny tréner Slovana Brad Tapper. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|10. apr 2026 o 19:46
Slovan sa ujal v sérii vedenia 3:1.

Tipsport liga - 4. zápas semifinále

Košice - Slovan Bratislava 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Góly: 2. Dmowski (O'Connor, Pecararo), 36. T. Marcinko (Takáč)

Rozhodcovia: Krajčík, Štefik - D. Konc ml., Jedlička

Vylúčení: 8:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 8347

Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Šedivý, Deyl, Ferenc, Dachnovskij - Mikúš, Jellúš, Petráš - Krivošík, Chovan, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Liščinský, Kohút, T. Varga - Kvietok

Slovan Bratislava: Janus - O´Connor, Bačik, Královič, Zeleňák, Turan, Maier, Ličko - R. Varga, Marcinko, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bakoš, Peterek, Nijhoff - Bondra, Solenský, Jendek

/stav série: 1:3/

Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili na ľade HC Košice 2:0 vo štvrtom semifinálovom zápase play off Tipsport ligy.

V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 3:1. Rozhodnúť o postupe môžu už v nasledujúcom zápase, ktorý je na programe v nedeľu 12. apríla v Bratislave.

V bránke domácich nastúpil Jurčák, ktorý v predošlom zápase (1:4) vystriedal Riečického po treťom inkasovanom góle.

Tréner Slovana Brad Tapper poslal do bránky Janusa, hoci Kiviaho bol v treťom zápase výraznou oporou tímu.

Na zápasovú súpisku nezaradil obrancu Senu Acolatseho, ktorému vypršal jednozápasový trest.

Priebeh zápasu

Slovanisti mali ideálny vstup do zápasu, keď Dmowski dorazil strelu O´Connora a strelil už svoj siedmy gól v play off - 1:0.

Prvá tretina priniesla viacero vylúčených, no skóre sa v nej už nezmenilo. Hosťom sa v druhej tretine darilo držať tesný náskok, ktorý mohli zvýšiť v dvoch presilovkách, no Jurčák viackrát podržal svoj tím a zneškodnil aj únik Petereka.

Chybu Košičanov v defenzíve potrestal v 36. minúte Marcinko a zvýšil náskok Slovana - 2:0.

Košičania naďalej nevedeli nájsť recept na defenzívu hostí na čele s Janusom. Košičania sa v záverečných minútach pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no ani v nej sa nedočkali kontaktného gólu.

