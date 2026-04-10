Slovan vyžmýkal z košického ľadu maximum. Domov sa vracia s dvomi mečbalmi

Tipsport liga - 4. zápas semifinále
Košice - Slovan Bratislava 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Góly: 2. Dmowski (O'Connor, Pecararo), 36. T. Marcinko (Takáč)
Rozhodcovia: Krajčík, Štefik - D. Konc ml., Jedlička
Vylúčení: 8:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 8347
Košice: Jurčák - Bučko, Rosandič, Šedivý, Deyl, Ferenc, Dachnovskij - Mikúš, Jellúš, Petráš - Krivošík, Chovan, Plochotnik - Lamper, Havrila, Rogoň - Liščinský, Kohút, T. Varga - Kvietok
Slovan Bratislava: Janus - O´Connor, Bačik, Královič, Zeleňák, Turan, Maier, Ličko - R. Varga, Marcinko, Takáč - Pecararo, Elson, Dmowski - Bakoš, Peterek, Nijhoff - Bondra, Solenský, Jendek
/stav série: 1:3/
Hokejisti HC Slovan Bratislava zvíťazili na ľade HC Košice 2:0 vo štvrtom semifinálovom zápase play off Tipsport ligy.
V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 3:1. Rozhodnúť o postupe môžu už v nasledujúcom zápase, ktorý je na programe v nedeľu 12. apríla v Bratislave.
V bránke domácich nastúpil Jurčák, ktorý v predošlom zápase (1:4) vystriedal Riečického po treťom inkasovanom góle.
Tréner Slovana Brad Tapper poslal do bránky Janusa, hoci Kiviaho bol v treťom zápase výraznou oporou tímu.
Na zápasovú súpisku nezaradil obrancu Senu Acolatseho, ktorému vypršal jednozápasový trest.
Priebeh zápasu
Slovanisti mali ideálny vstup do zápasu, keď Dmowski dorazil strelu O´Connora a strelil už svoj siedmy gól v play off - 1:0.
Prvá tretina priniesla viacero vylúčených, no skóre sa v nej už nezmenilo. Hosťom sa v druhej tretine darilo držať tesný náskok, ktorý mohli zvýšiť v dvoch presilovkách, no Jurčák viackrát podržal svoj tím a zneškodnil aj únik Petereka.
Chybu Košičanov v defenzíve potrestal v 36. minúte Marcinko a zvýšil náskok Slovana - 2:0.
Košičania naďalej nevedeli nájsť recept na defenzívu hostí na čele s Janusom. Košičania sa v záverečných minútach pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no ani v nej sa nedočkali kontaktného gólu.
