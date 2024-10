Košičania nepotešili vypredanú arénu, proti Slovanu zlyhali v presilovkách aj oslabeniach

Začalo to už v úvode zápasu, keď nevyužili ani dvojminútovú presilovku piatich na troch. Slovan naopak potrestal hneď druhé vylúčenie domácich, keď ho necelé štyri minúty pred koncom druhej tretiny poslal do vedenia Martin Bakoš.

Dnes bolo v hľadisku veľa ľudí a o to viac nás to mrzí. Nakoniec som rád aj za ten bod a skvelý Joonov gól na konci,“ hľadal príčiny neúspechu košický tréner Dan Ceman.

„Dostal som to na prvú a vystrelil som. Padlo to tam, hoci v zápase mi to úplne nešlo,“ opísal svoj gólový moment Pánik, ktorého potešilo aj to, že si napokon z tripu na východ Slovan uchmatol aspoň dva body.

Ako na hojdačke

Súhlsil s ním aj Martin Bakoš. „Bolo to ako na hojdačke, raz oni raz my. Konečne sme skórovali v presilovkách. Divákom sa zápas musel páčiť, hoci záver možno košickým úplne nie. V Košiciach víťazstvo vždy chutí skvele. Vyhráva sa tu ťažko.

Skvelá atmosféra, plný dom, ťažký zápas so šťastným koncom pre nás. Mohli sme to ustrážiť na tri body, ale každá výhra v Košiciach sa počíta. Táto aréna si zaslúži takýto hokej, pre takéto zápasy sa oplatí hrať,“ zdôraznil.

Slovanisti toto víťazstvo potrebovali. Najmä po nevydarenom zápase v Michalovciach: „V stredu sme si to tam svojim spôsobom prehrali sami. Dnes sme to chceli napraviť a dali sme do toho všetko,“ dodal Bakoš.