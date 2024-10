ONLINE: HC Košice - HC Slovan Bratislava dnes, Tipos extraliga LIVE (11. kolo)

11. kolo Tipos Extraligy ponúka aj tradičný šláger Košíc so Slovanom. Stretnutie sa začína v Steel Aréne o 17:30.



Košice sa momentálne nachádzajú na štvrtej priečke so ziskom 21 bodov. Slovan na treťom mieste má o bod viac, ale aj odohral o zápas viac.



Slovan vyhral tri z uplynulých piatich duelov, Košice štyri. Belasí majú skóre 38:34, Košičania 36:21.



V minulom kole sa lepšie darilo Košiciam, ktoré zdolali Nové Zámky na ich ľade vysoko 6:0, Pollock strelil dva góly, Martel zaznamenal tri asistencie. Slovan síce viedol v Michalovciach 1:0 po góle Pecarara, no to bolo z jeho strany všetko. Belasí podľahli Michalovciam vysoko 1:5. Tri body za dva góly a jednu asistenciu zaknihoval Daugavinš.