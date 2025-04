ONLINE: HC Košice - HK Nitra dnes, Tipos extraliga LIVE (finále play-off - 1. zápas)

Pekný piatkový večer všetkým hokejovým nadšencom! Tipos Extraliga mieri do finále a o majstrovskú trofej si zahrajú HC Košice proti obhajcovi titulu HK Nitra. Vzájomné zápasy v tejto sezóne hovoria v prospech Oceliarov, ktorí zdolali Corgoňov trikrát.



HC Košice: Cesta Košičanov až do finále sa začala víťazstvom nad trenčianskou Duklou, ktorú vo štvrťfinále porazili nie ľahkou cestou 4:2 na zápasy. V semifinále sa stretli so Zvolenom, v ktorom sa séria skončila taktiež 4:2. V košickom tíme sedí play-off obrancovi Maxovi Gildonovi, ktorý si pripísal 11 kanadských bodov. Košice v minulom ročníku skončili pred bránami finále. Z prvenstva na naposledy tešili v sezóne 2022/2023.



HK Nitra: Nitrania si idú za obhajobou titulu. Minulú sezónu ho získali vďaka veľkej bojovnosti, keďže sa do štvrťfinále dostali až z predkola. Vo štvrťfinále čakali na Corgoňov nepríjemní popradskí kamzíci, ale dokázali ich zdolať 4:2 na zápasy. V semifinále sa stretli so staronovým nováčikom zo Žiliny, kde o ich víťazstve rozhodol až siedmy duel. Nitru ťahá americké duo Robby Jackson a Josh Passolt. Obaja majú po 12 bodov.