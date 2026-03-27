Predĺženie odvrátil Rosandičov moment. Košiciam priali dobre postavené mantinely

Keď necelé dve minúty pred koncom tretej tretiny piateho štvrťfinále medzi Košicami a Banskou Bystricou znížil banskobystrický útočník Carter Turnbull pri powerplay na 3:2, štyri a pol tisíc divákov v Steel Aréne takmer úplne stíchlo.
Drvivej väčšine z nich prebleskla hlavou situácia zo zápasov číslo dva a tri, v ktorých Košičania tiež vyhrávali 3:1, ale o vedenie prišli a prehrali ich po predĺžení.
Nádeje hostí na ďalší obrat napokon zhasli po šťastnom zásahu Mislava Rosandiča, ktorý vyhadzoval puk po mantineli a ten sa odrazil tak dobre, že sa došmýkal až do prázdnej bránky hostí.
Košice sa tak tešili z víťazstva 4:2, znížili stav série na 2:3 a vynútili si jej pokračovanie na bystrickom ľade.
„To je šťastie. Prvýkrát v kariére sa mi to takto odrazilo. Každý ma v živote pár takýchto momentov a toto bol dnes ten môj,“ pousmial sa po zápase Rosandič, ktorý si pripísal aj asistenciu pri druhom presilovkovom góle Šimona Petráša, ktorým domáci otočili skóre zápasu.
Nervozita zväzovala ruky
Košičanom, ktorí hrali s vedomím, že musia vyhrať, vôbec nevyšiel vstup do zápasu, keď sa už po necelej pol minúte ocitol Tomáš Zigo sám pred brankárom Dominikom Riečickým a poslal Bystričanov do vedenia.
„Dnes to bol veľmi nervózny začiatok z našej strany a trval v podstate celú prvú tretinu.. Premietlo sa to do toho, že sme si nevedeli poriadne prihrať puk a v útoku tomu takisto chýbal nejaký kľud. Môžeme byť veľmi radi, že z prvej tretiny sme odišli za stavu 1:1, lebo sme ju nehrali vôbec dobre,“ zhodnotil zlý vstup do zápasu tréner Dan Ceman.
Košičania napriek nervozite dokázali v polovici prvej tretiny vyrovnať Patrikom Lamperom.
Po siedmich minútach druhej tretiny išli do vedenia, keď sa v druhom zápase po sebe v presilovke presadil Tomáš Mikúš a po siedmich minútach tretej tretiny sa peknou strelou pri prečíslení prezentoval aj najlepší strelec Košičanov Šimon Petráš a poslal domácich do dvojgólového vedenia.
Rozdielový moment – využitá presilovka
Po rýchlom úvodnom góle sa zdalo, že Bystričanom skôr uškodil ako pomohol.
„Vstup bol dobrý, ale či nám ten rýchly gól poškodil, alebo nie, to už je teraz jedno a musíme sa sústrediť na ďalší zápas. V závere sme mali tlak, oni dali s odrazom od mantinelu šťastný gól. Musíme sa sústrediť na to, čo bude a nie na to, čo bolo,“ zdôraznil Tomáš Zigo.
Podľa kapitána hostí Michala Kabáča gól nikdy neuškodí.
„Skôr to bolo o tom lacnejšom góle, ktorý sme nechali súpera streliť na 1:1. Potom sme dostali gól v oslabení. Súper využil jednu presilovku, my nie a to bol možno ten rozdielový moment zápasu
Je to stále 3:2 na zápasy pre nás. Ideme to ukončiť do Bystrice. Domáce zápasy sme mali viac v náš prospech, takže je to určite naša výhoda, ale na to sa nemôžeme spoliehať. Musíme k tomu zápasu pristúpiť inak ako dnes a ja verím, že ho vyhráme.,“ dodal Kabáč.
Sústrediť sa na každé striedanie
Postupový mečbal majú stále Bystričania, ale Košičania sa chcú ešte vrátiť domov na rozhodujúci siedmy zápas.
Podľa Rosandiča v šiestom zápase rozhodne to, kto bude chcieť viac. Väčší tlak podľa neho bude na Bystričanoch, hovorí z vlastnej minuloročnej skúsenosti
„Je to strašne vyrovnaná séria. Neviem, či som niekedy v kariére takú zažil. Takže bude to o ďalšom zápase, ale aj o vytrvalosti, lebo tie zápasy aj tie predĺženia sa už spočítavajú do nôh. Bude to o tom, kto bude chcieť viac.
Aj pred dnešným zápasom sme si prízvukovali minulý rok, keď sme aj my vyhrávali na zápasy 3:1 nad Nitrou, oni sa na nás dotiahli a bol z toho siedmy zápas. Nie je to nič jednoduché ukončiť sériu. Dnes sme my ten druhý tím, ktorý môže len získať,“ myslí si Rosandič.
Tomáš Mikúš prirovnáva play-off k emočnej horskej dráhe, čo sa podľa neho ukázalo na začiatku piateho zápasu, ale aj v jeho závere, keď Košičania konečne na štvrtýkrát nedovolili súperovi vyrovnať a poslať zápas do predĺženia.
„Play-off je taká emočná horská dráha. Stále si hovoríme, že sa treba sústrediť len na to, čo vieme ovplyvniť, na každé ďalší striedanie.
My ideme do Bystrice bojovať, ideme dodržiavať to, čo si povieme. V play-off je to vždy o tom ďalšom striedaní, o ďalšom zápase. Takže sa na to treba dobre pripraviť,“ prízvukuje Mikúš.
