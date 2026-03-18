Rosandič nastúpi proti klubu, v ktorom vyrástol. Košice čaká séria s Banskou Bystricou

Z Banskej Bystrice sa odrazil do veľkého hokeja, získal s ňou svoj prvý extraligový titul, no teraz sa ju pokúsi vyradiť.
Hokejového obrancu Mislava Rosandiča čaká špecifická séria play off, v ktorej sa v pozícii jedného z lídrov HC Košice pokúsi doviesť svoj tím k postupu cez Banskú Bystricu.
Útočník „oceliarov“ Simon Jellúš očakáva sériu s podobne tesnými výsledkami, aké sa zrodili v štyroch vzájomných zápasoch základnej časti.
Silu súpera okúsil v troch vzájomných zápasoch v základnej časti. Práve Banská Bystrica je jediný tím, proti ktorému Jellúš nebodoval. „Vždy to bol pre nás ťažký súper.
Uvidíme, ako to dopadne v play off. Tam je to vždy trochu iný hokej a je to ešte ťažšie,“ poznamenal Jellúš.
Košičania absolvovali pred play off teambuilding vo Vysokých Tatrách, na rovnaké miesto zašli štvrtýkrát po sebe. V období od konca základnej časti mali vďaka lichotivému 3. miestu dostatok času na oddych aj prípravu.
Mali sme kvalitné tréningy
„Oddýchli sme si ako tím, mohli sme ísť aj domov. Po množstve zápasov v základnej časti sme sa s chalanmi a aj s vedením klubu dali takto dokopy. Osobne som si to v Tatrách veľmi užil. Zároveň sme mali kvalitné tréningy, ktoré nás veľmi dobre pripravili kondične aj psychicky,“ priznal Jellúš.
Pre 25-ročného centra pôjde o prvú vyraďovačku v kariére. „V univerzitnej lige v USA som odohral dokopy asi päť zápasov play off za štyri roky. Veľmi sa na to teším. Bude to iné, ťažšie a rýchlejšie.
Zároveň to prinesie veľa zápasov v krátkom čase. Myslím si, že nemôžeme čakať nejaké veľké gólové prestrelky, skôr tesné súboje,“ povedal Jellúš.
Bohaté skúsenosti s vyraďovacou časťou má obranca Rosandič. V slovenskej extralige ju hral prvýkrát už v roku 2013, odvtedy sa dvakrát tešil z majstrovského titulu (2017, 2025).
Štvrťfinálová séria bude pre neho špeciálna, keďže prvýkrát v kariére bude čeliť Banskej Bystrici, teda klubu, v ktorom sa naštartovala jeho profesionálna kariéra.
Je to pre mňa o to väčšia motivácia
„V Banskej Bystrici som začal s mužským hokejom a mám to tam rád. Je to zároveň pre mňa o to väčšia motivácia, aby sme to zvládli a ukončili súperovi sezónu.“
Košičania, ktorí odohrali sezónu bez legionárskych posíl, sa na play off naladili štyrmi víťazstvami po sebe. Banskobystričania ukončili dlhodobú časť tromi duelmi bez streleného gólu a celkovo štyrmi prehrami v rade.
“Myslím si, že za obdobie od konca základnej časti už všetci zabudli na to, čo bolo. Nie nadarmo sa hovorí, že play off je nová súťaž. Každý sa už sústredí na svoje veci. Aj súper si už určite spravil dobrú prípravu. My sa nemôžeme spoliehať na to, že oni hrali zle. Je to už za nami, na to už všetci zabudli,“ konštatoval Rosandič.
Hráči Košíc sa podobne ako v nedávnych sezónach prezentovali najlepšou defenzívou v lige.
Na štarte play off ju čaká nová výzva, ktorú predstavuje najproduktívnejší hráč základnej časti Carter Turnbull (32+33), ale aj jeho slovenskí spoluhráči z elitného útoku Oleksij Myklucha a Roman Faith.
„Mali výbornú základnú časť a som rád, že viacerí slovenskí hráči tam mali úspešné sezóny. Pre našu defenzívu to bude skúška. Bude to o maličkostiach. Musíme dať do toho všetko,“ poznamenal Rosandič.
Táto séria bola jedna z dvoch, ktorá mala určené zloženie už bezprostredne po základnej časti. Košičania, ktorí vstupujú do play off v pozícii obhajcov majstrovského titulu, sa v nej umiestnili na 3. priečke, keď nazbierali 101 bodov (rovnako ako v minulej sezóne).
Štvrtýkrát po sebe inkasovali v dlhodobej časti najmenší počet gólov (127). Banská Bystrica sa napriek nevydarenému záveru dlhodobej časti udržala v najlepšej šestke.
Pre Košice a Banskú Bystricu pôjde o šiestu vzájomnú sériu play off v histórii slovenskej extraligy, prvú od roku 2018. V ich konfrontáciách doteraz platilo, že ďalej postúpil vyššie nasadený tím.
Trikrát sa tešili Košičania, dvakrát hráči Banskej Bystrice. V základnej časti sezóny 2025/2026 sa tímy stretli štyrikrát. Prvý vzájomný zápas začiatkom októbra dopadol lepšie pre „baranov“, ktorí v Košiciach zvíťazili 3:2. V ďalších troch sa už tešil úradujúci majster - 2:1, 2:1, 2:0.
Hokejisti Banskej Bystrice nastúpia do štvrťfinálovej série play off Tipsport ligy s cieľom ukončiť sedemročné čakanie na semifinále. Proti HC Košice však začnú dvomi zápasmi na ľade súpera, ktorý by mal domáce prostredie k dispozícii aj v prípade rozhodujúceho siedmeho duelu.
Útočník „baranov“ Dávid Šoltés verí, že jeho tím zdolá Košičanov a dá zabudnúť na nevydarený záver základnej časti s tromi zápasmi po sebe bez streleného gólu.
Pritom práve ofenzíva bola v dlhodobej časti jednou z najväčších zbraní Banskej Bystrice. Zverenci Vlastimila Wojnara strelili 169 gólov, čo bol tretí najlepší výsledok.
Výrazný podiel na tejto produkcii mal elitný útok s najproduktívnejším hráčom základnej časti Carterom Turnbullom (65 bodov, 32+33), najproduktívnejším Slovákom Oleksijom Mykluchom (55, 17+38) a Romanom Faithom (50, 16+34), ktorý sa takisto umiestnil v prvej desiatke ligového bodovania.
Snáď sa roztrhne to pomyselné vrece s gólmi
Absencia gólov v nedávnych zápasoch s Košicami (0:2), Spišskou Novou Vsou (0:1) a Nitrou (0:3) znamená varovný prst pre celý tím. Zvlášť, keď proti nemu bude stáť dlhodobo najlepšia defenzíva ligy. „Možno je dobré, že to prišlo ešte v základnej časti. Teraz sa snáď roztrhne to pomyselné vrece s gólmi a bude nám to viac padať,“ uviedol Šoltés pre TASR.
Tím Banskej Bystrice si obdobie medzi základnou časťou a play off spestril aj túrou spojenou s tímbildingom na Šachtičkách v Španej Doline.
Po ňom sa už naplno venoval príprave na súpera, ktorý bude špecifický pre viacerých hráčov Banskej Bystrice. Šoltés, Faith i obranca Christián Michalčin sú odchovanci práve košického HC. „Som rodený Košičan, no už je to dlho, čo som odtiaľ odišiel. Beriem to ako každú inú sériu,“ poznamenal Šoltés.
V pozícii hlavného trénera vedie tím Banskej Bystrice Čech Wojnar, ktorý pred dvomi rokmi dokázal v play off doviesť svoje mužstvo k postupu cez HC Košice. Vtedy ešte trénoval Spišskú Novú Ves.
Už vyše štyri roky pôsobí na košickej striedačke Kanaďan Dan Ceman, ktorý doviedol tím k dvom titulom a jeho trénerský rukopis je zrejmý aj v prebiehajúcej sezóne.
Zakladajú si na defenzíve a hrajú veľmi dobre
„Košičania hrajú organizovane zo zabezpečenej obrany. Dostávajú najmenej gólov z celej ligy. Zakladajú si na defenzíve a celkovo hrajú veľmi dobre.
Na to, že nemajú legionárov, sa umiestnili veľmi dobre. Je to znak toho, že naozaj majú kvalitné mužstvo,“ povedal Šoltés.
Hráči Banskej Bystrice sa pokúsia o prvý prienik do extraligového semifinále od roku 2019. V ňom napokon zavŕšili majstrovský hetrik a spoločne s HC Košice sú to jediné dva kluby v extralige, ktorým sa to podarilo.
Program štvrťfinálovej série
1. zápas streda 18. marca
17:30 HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica
2. zápas štvrtok 19. marca
17:30 HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica
3. zápas nedeľa 22. marca
17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice
4. zápas pondelok 23. marca
17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice
Prípadný 5. zápas štvrtok 26. marca
17:30 HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica
Prípadný 6. zápas sobota 28. marca
17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HC Košice
Prípadný 7. zápas pondelok 30. marca
17:30 HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica