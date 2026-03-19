ONLINE: HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica dnes, Tipsport liga LIVE (štvrťfinále play-off, 2. zápas)

HC Košice - HC MONACObet Banská Bystrica: ONLINE prenos z 2. zápasu štvrťfinále play-off Tipsport ligy.
Sportnet|19. mar 2026 o 14:30
Hokejisti HC Košice a HC MONACObet Banská Bystrica dnes hrajú 2. zápas štvrťfinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Tipsport liga play-off Štvrťfinále 2025/2026
19.03.2026 o 17:30
2. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Stav série

Úvodný duel priniesol poriadnu drámu, ktorá vyvrcholila až v samotnom predĺžení. Hoci Banská Bystrica viedla hneď dvakrát, o vyrovnanie len 11 sekúnd pred koncom zápasu sa postaral obranca Mislav Rosandič, ktorý sa stal napokon aj hrdinom po víťaznom presnom zásahu. Košice sa tak napokon ujali vedenia v sérii 1:0.
HC MONACObet Banská Bystrica

Opačným prípadom sú barani, ktorí nezvládli záver základnej časti. Po nevyrovnaných výkonoch prišli navyše až štyri prehry v rade, ktorými sa tak zrejme nenaladili na vyraďovacie boje. V tabuľke im tak patrila 6. pozícia so ziskom 83 bodov. Mužstvo sa však môže oprieť o najproduktívnejšieho hráča celej súťaže – Cartera Turnbulla, ktorý má na svojom konte 65 kanadských bodov (32+33). Jeho formáciu dopĺňa silná slovenská dvojica v podobe Oleksiiho Myklukhu (17+38) a Romana Faitha (16+34).
HC Košice

Oceliari zakončili základnú časť na tretej pozícii, pričom doplnili trojicu tímov s vyše stobodovým ziskom. Pochváliť sa taktiež mohli aj s najmenším počtom inkasovaných gólov – 127. Naopak mužstvu chýbala väčšia aktivita, keď z tímov z najlepšej šestky dokázali streliť najmenej presných zásahov – 155. Základnú časť však ukončili víťazne, keď zaznamenali sériu štyroch výhier. Mužstvo sa môže spoľahnúť na svojho najproduktívnejšieho hráča Šimona Petráša, ktorý ukončil základnú časť so ziskom 50 bodov (26+24).
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní 2. štvrťfinálového zápasu Tipsport ligy medzi HC Košice a HC MONACObet Banská Bystrica.

Po krátkej prestávke sa účastníci priameho boja vo štvrťfinále vracajú do súťažného kolobehu, pričom sériu odštartujú na ľade Košíc. Obe mužstva sa v rámci aktuálnej sezóny stretli spolu štyrikrát. Po úvodnom víťazstve banskobystrického tímu v pomere 3:2 sa už karta otočila v prospech Košičanov, ktorí postupne uspeli 2:1, 2:1 a 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.

Pavúk play-off Tipsport ligy

Tipsport liga

