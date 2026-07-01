New Jersey si poistilo kapitána. Hischier má novú zmluvu, finančne si polepší

Nico Hischier
Nico Hischier (Autor: SITA/AP)
TASR|1. júl 2026 o 18:04
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V tíme Devils pôsobí celú kariéru.

Kapitán hokejistov New Jersey Devils Nico Hischier podpísal s vedením klubu NHL nový päťročný kontrakt. Do platnosti vstúpi od sezóny 2027/2028 a každoročne mu vynesie 11,5 milióna dolárov.

Nasledujúca sezóna 2026/2027 bude posledná v Hischierovom sedemročnom kontrakte. Garantoval mu plat 7,25 milióna dolárov ročne a po jej vypršaní sa Švajčiar mohol stať neobmedzeným voľným hráčom.

Od 1. júla 2026 mohol podľa pravidiel NHL podpísať so súčasným klubom novú zmluvu. Hischier pôsobí v New Jersey po celú kariéru. Klub ho draftoval v roku 2017 ako celkovú jednotku. Od roku 2020 je kapitán tímu.

V základnej časti NHL doteraz odohral 609 zápasov, v ktorých nazbieral 488 bodov za 199 gólov a 289 asistencií. V 22 dueloch play off dosiahol bilanciu 6+6.

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