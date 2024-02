Sexuálny škandál takmer zamietli pod koberec. Päť kanadských hokejistov čaká súd

Týmto postupom však dosiahol presný opak. Keď vysvitlo, čo sa za zatvorenými dverami udialo, prišiel ohromný tlak médií a verejnosti a dišputa o prípade sa dostala dokonca až do parlamentu.

To vyvolalo dohady, že to bol práve McLeod, ktorý mal údajnú obeť v osudnú noc zaviesť z baru do vlastnej hotelovej izby a po pohlavnom styku zavolať ďalších spoluhráčov, aby s ňou proti jej vôli obcovali tiež.

Podľa jej výpovede ju nútili do orálneho i vaginálneho sexu, pľuli na ňu a ejakulovali. Raz sa pokúsila ujsť, no neúspešne.