Kanada predstavila nomináciu na Spenglerov pohár. Vybrala si aj dvoch hráčov z Tipsport ligy

Hokejisti Kanady sa tradične predstavia na konci roku na turnaji Spenglerov pohár, ktorý sa koná vo švajčiarskom Davose.
V konkurencii európskych klubov a jedného univerzitného tímu USA budú súperiť od 26. do 31. decembra.
Kanada už predstavila aj nomináciu na tento turnaj, v ktorej figurujú hráči zo zámorskej AHL či klubov z Európy.
Zastúpenie bude mať aj najvyššia slovenská Tipsport liga. Do nominácie sa zmestili aj útočníci Gabriel Chicoine zo Žiliny a Jesse Graham z Nitry.
Na turnaji bude dokopy šesť tímov. V skupine A sa predstavia Sparta Praha, IFK Helsinki a Fribourg. Skupinu B tvoria Davod, Kanada a Collegiate Selects.