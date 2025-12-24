Kanada predstavila nomináciu na Spenglerov pohár. Vybrala si aj dvoch hráčov z Tipsport ligy

Šimon Petráš (Košice) a Gabriel Chicoine (Žilina). (Autor: TASR)
Spenglerov pohár sa odohrá tradične v Davose.

Hokejisti Kanady sa tradične predstavia na konci roku na turnaji Spenglerov pohár, ktorý sa koná vo švajčiarskom Davose.

V konkurencii európskych klubov a jedného univerzitného tímu USA budú súperiť od 26. do 31. decembra.

Kanada už predstavila aj nomináciu na tento turnaj, v ktorej figurujú hráči zo zámorskej AHL či klubov z Európy.

Zastúpenie bude mať aj najvyššia slovenská Tipsport liga. Do nominácie sa zmestili aj útočníci Gabriel Chicoine zo Žiliny a Jesse Graham z Nitry.

Na turnaji bude dokopy šesť tímov. V skupine A sa predstavia Sparta Praha, IFK Helsinki a Fribourg. Skupinu B tvoria Davod, Kanada a Collegiate Selects.

