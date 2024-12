Veľký trejd v NHL. Fínska dvojka draftu sa sťahuje do Seattlu

NEW YORK, SEATTLE. Nenapĺňal potenciál a k tomu nebol spokojný. Neutešená situácia v New Yorku Rangers vyústila do trejdu.

Kaapo Kakko má nového zamestnávateľa. Okolnosti využil manažment Seattlu Kraken.

Organizácia z Pacifickej divízie priviedla fínskeho útočníka za obrancu Willa Borgena a voľby v 3. a 6. kole draftu 2025.