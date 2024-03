Slafkovský je po stovke zápasov na úrovni Modana či Hughesa, jeho čísla ovplyvnil pomalší štart

"Nechcem ho posielať rovno do Siene slávy, ale dokazuje, že bol pre Canadiens správnou voľnou. A to som si pred Vianocami ani zďaleka nebol istý," dodal Blanchet.

Calgary vyradilo dres č. 34

Miikka Kiprusoff sa stal štvrtým hráčom v histórii Calgary Flames, ktorého číslo vyradil tento zámorský hokejový klub NHL zo sady dresov.

Fínsky brankár nosil na drese číslo 34. Viac ako štyridsaťminútová slávnosť na jeho počesť sa konala pred zápasom s Pittsburghom Penguins.

"Bolo to úžasné, užil som si to. Je to pre mňa obrovská česť a som za to veľmi vďačný," povedal pre nhl.com Kiprusoff, ktorého v Scotiabank Saddledome sprevádzali synovia Aaro a Oskar, brat Marko s synovec Luka.

Na oslave nechýbali ani jeho bývalí spoluhráči Jamie McLennan, Craig Conroy, Jarome Iginla, Martin Gelinas, Dion Phaneuf, Robyn Regehr, Rhett Warrener a bývalý generálny manažér a tréner Darryl Sutter.

VIDEO: Ceremoniál vyvesenia dresu