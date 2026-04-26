Skvelé výkony Buffala pokračujú aj v play-off. Boston je na pokraji vypadnutia

Hráč Buffala Alex Tuch (89) sa raduje so spoluhráčmi po strelení gólu. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. apr 2026 o 23:29
ShareTweet0

Víťazstvo v sérii môžu Sabres spečatiť v piatom stretnutí vo svojej aréne.

NHL - 1. kolo play-off

Boston Bruins – Buffalo Sabres 1:6 (0:4, 0:0, 1:2)

Góly: 60. Kuraly (Peeke, Lindholm) - 5. Krebs (Tuch), 8. Doan (McLeod, Byram), 10. Benson (Doan), 15. Byram (Power, Quinn), 46. Malenstyn (Greenway, Kozak), 47. Tuch (Thompson, Krebs)

/stav série: 1:3/

Hokejisti Buffala Sabres sú blízko k postupu do 2. kola play-off NHL. V nedeľnom štvrtom súboji štvrťfinále Východnej konferencie uspeli na ľade Bostonu hladko 6:1 a v sérii už vedú 3:1.

O čisté konto prišiel brankár hostí Alex Lyon až v poslednej minúte. Víťazstvo v sérii môžu Sabres spečatiť v noci na stredu v piatom stretnutí vo svojej aréne.

Pavúk play-off NHL

NHL

ne 23:29
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»Skvelé výkony Buffala pokračujú aj v play-off. Boston je na pokraji vypadnutia