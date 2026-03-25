Boli sme ako prispatí, povedal Slafkovský. Potom zobral gól spoluhráčovi a Montreal vyhral

Počas reklamných prestávok v Bell Centre si Montreal pre svojich fanúšikov pripravuje niekoľko súťaží. Jedna z nich je tipovanie cien potravín z partnerského obchodu.
Na obrovskej obrazovke sa vždy objaví nejaký hráč zo zostavy Canadiens, ktorý odhaduje cenu vybraného tovaru a fanúšik vedľa moderátora len hovorí, či je to viac alebo menej – poukážku dostane tak či tak.
Počas utorkového zápasu medzi Montrealom a Carolinou tipoval Juraj Slafkovský. Na kocke sa objavila fľaštička sójovej omáčky a Slovák bez zaváhania vyhlásil: 10,99 dolára.
„To by bola drahá sójovka," pomysleli si diváci s úsmevom.
Slafkovský možno úplne nevie odhadnúť ceny potravín, no za to vie, kde bude stáť jeho spoluhráč alebo kam poslať puk, aby z toho padol gól.
Pri výhre Montrealu 5:2 nad Hurricanes si Slafkovský pripísal gól aj asistenciu. Bodoval už v siedmom zápase za sebou.
Neviem, čo jedáva, ale nech pokračuje
Duel proti Caroline sa pre Montreal nevyvíjal dobre. Prvá tretina bola zo strany Canadiens taká slabá, že skóre 1:2 pre Hurricanes bolo milosrdné.
Tím držal nad vodou brankár Jakub Dobeš, ktorý chytal nad svoje možnosti a zabránil vyššej strate.
„Boli sme ako prispatí. Povedali sme si, že to bola naša najhoršia tretina za dlhé obdobie a na zvyšok zápasu musí prísť iný tím," povedal po zápase Slafkovský.
A iný tím naozaj prišiel. V druhej tretine si Slovák najskôr pripísal asistenciu pri vyrovnávacom góle Cola Caufielda.
Potom pridal aj vlastný zásah na 3:2, hoci spočiatku to vyzeralo inak. Najviac sa z presného zápasu tešil práve Caufield, ktorý bol presvedčený, že gól dal on.
Spomalené zábery však ukázali že puk sa do bránky odrazil od Slafkovského kolena.
Na oficiálnom profile Canadiens si zo situácie urobili žart. „Nájdi si spoluhráča, ktorý oslavuje tvoje góly ako svoje vlastné," uviedli v príspevku s fotografiou radujúceho sa Caufielda, no s dodatkom, že gól bol pripísaný Slafkovskému.
Slafkovský sa neskôr Caufieldovi ospravedlnil za to, že sa dotkol puku pri jeho 45. zásahu v sezóne.
„Cole (Caufield) tak krásne ten gól oslávil, nechcel som to pokaziť,“ smial sa po zápase Slafkovský.
Americký útočník má v poslednom období vynikajúcu streleckú formu. Cez víkend strelil hetrik do siete New Yorku Islanders a skóroval aj proti Caroline.
V tabuľke najlepších ligových strelcov mu so 44. gólmi patrí aktuálne druhé miesto, len dva góly za najlepším strelcom Nathanom MacKinnonom z Colorada.
„Snažil som sa ho nechať jemu, on je v tesnom súboji o najlepšieho strelca,“ povedal v televíznom rozhovore po druhej tretine.
„Neviem, čo momentálne jedáva a robí, ale nech v tom pokračuje ďalej. Svojimi gólmi veľmi pomáha tímu. Teším sa z neho.“
Slafkovský proti Caroline odohral 19 minút a 30 sekúnd. Okrem dvoch bodov si pripísal dva plusové body, jednu strelu na bránku a tiež tri bloky.
Podľa obľúbeného hodnotenia Hockey Stat Card, ktorý na základe rozšírených štatistík ukazuje, aký mal hráč pozitívny alebo negatívny vplyv na tím, bol Slafkovský najlepším útočníkom Montrealu v zápase a druhým najlepším hráčom tímu.
Podľa tohto hodnotenia patrí Slafkovský v ofenzíve medzi absolutnú špičku ligy – jeho útočný rating ho radí do 95. percentilu, čo znamená, že lepšie čísla má len päť percent hráčov v celej NHL.
Jeho priemerné hodnotenie 1,15 za zápas hovorí, že Slafkovský má na mužstvo konzistentne pozitívny vplyv. A ako ukazuje graf jeho výkonov počas sezóny, nie je to len záležitosť niekoľkých dobrých večerov.
Päťdesiat bodov
Slafkovský po zápase so spoluhráčmi z prvého útoku Caufieldom a Nickom Suzukim predviedol už tradičnú oslavu a odkráčal do šatne, aby sa z nej mohol o chvíľu vrátiť naspäť. Vyhlásili ho totiž za tretiu hviezdu stretnutia.
Tou prvou bol brankár Dobeš, ktorý pochytal 41 striel Caroliny a predviedol viacero kľúčových zákrokov.
Českého gólmana po zápase chválil aj Slafkovský, ktorý označil spoluhráča za „skvelého".
Canadiens sa môžu za dôležitú výhru poďakovať aj prvému útoku. Trojica Suzuki, Caufield a Slafkovský zaznamenala v zápase päť bodov.
Odkedy ich tréner Martin St. Louis opätovne spojil (6. marec), odohrali spolu desať zápasov. Za ten čas nazbierali dokopy 50 bodov – Suzuki 19, Caufield 17 a Slafkovský 16.
V sobotu proti NY Islanders trojica v jedinom zápase dokopy zaznamenala 13 bodov.
Za toto obdobie všetci traja patria medzi 10 najproduktívnejších hráčov NHL, Suzuki je druhý, Caufield tretí a Slafkovský šiesty.
Podľa rôznych metrík patrí prvý útok Montrealu k piatim najlepším v lige.
Montrealu v noci pomohli aj výsledky konkurentov, čo sa v poslednom období nestávalo často - Boston prehral doma s Torontom a NY Islanders podľahli Chicagu.
Montreal je aktuálne s 88 bodmi na treťom mieste Atlantickej divízie. Ak by sa dnes skončila základná časť, Canadiens by postúpili priamo do play-off a ich súperom by bola Tampa Bay.
„Vieme, čo nám prináša úspech a čo musíme robiť. Povedať to je jedna vec – skutočne to urobiť je to najdôležitejšie, čo nás čaká v záverečnom úseku aj v play-off," hovoril Slafkovský.
Islanders, ktorí sú prvým tímom pod postupovou čiarou, majú o tri body menej ako Montreal, no odohrali už o dva zápasy viac.
Detroit zaostáva o štyri body a odohral už o zápas viac ako Canadiens.
