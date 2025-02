Chcem hrať ako Tkachuk, vyhlásil Slafkovský. Po prestávke ukázal, že to myslí vážne

Okrem toho pridal niekoľko ukážkových bodyčekov, ktoré sa v každom zápase dostali do highlightov.

„Určite je to typ hráča, ktorým sa chcem stať,” citoval Slafkovského reportér Anthony Martineau z televízie TVA. Bola to odvážna, ale reálna ambícia.

V tejto sezóne sa ale trápi, nepodáva konzistentné výkony a sám si to uvedomuje. Vo viacerých zápasoch sa nevedel presadiť ani bodovo, z čoho vyplývala aj následná frustrácia.

Slafkovský má postavu a všetky atribúty na to, aby sa stal úspešným „power forwardom”, podobne ako Brady Tkachuk či Mikko Rantanen, ku ktorému ho mnohí experti prirovnávajú.

Útočník Brendan Gallagher o ňom povedal, že „ho bol plný ľad”. Keď schádzal z ľadu po víťaznej bitke proti Ridlymu Greigovi, spoluhráči mu s hrdosťou tieskali. Po stretnutí dodali, že to bol Slafkovského najlepší zápas sezóny.

„Dnes to bolo určite lepšie, ako počas sezóny,” zhodnotil svoj výkon Slafkovský.

Slafkovský proti Senators ukázal, že vie ako na to. Počas tréningov konzultoval situáciu s trénerom Adamom Nicholasom, s ktorým sledoval pasáže zo zápasov USA, kde Tkachuk dominoval.

Reálne porovnanie Tkachuka a Slafkovského sme po prestávke nevideli. Kapitán Ottawy nenastúpil do stretnutia proti Canadiens kvôli menšiemu zraneniu, ktoré si priniesol práve z nedávno skončeného Turnaja štyroch krajín.

„Tento rok určite najlepší,” povedal Slafkovský.

„Vyhrával som veľa pukov pri napádaní, hral som telom, znepríjemňoval som to ostatným hráčom na druhej strane. To je dôležité. Ak to prinesiem každý večer, pomôžem spoluhráčom,” dodal.

VIDEO: Zostrih zápasu Ottawa - Montreal