VIDEO: Slafkovský proti Ottawe úradoval. Vyhral bitku, strelil gól a bol prvou hviezdou duelu

Podľa viacerých expertov odohral Slafkovský svoj najlepší zápas v sezóne, s čím súhlasil aj 20-ročný slovenský útočník.

"Asi to bol jeden z mojich najlepších zápasov v sezóne. Nebol som spokojný s tým, ako som hral a počas prestávky som veľa premýšľal o tom, čo zmeniť.

Dnes som sa cítil dobre, vyhrávali sme súboje, náš útok dal dva góly a z víťazstva máme radosť," povedal Slafkovský v rozhovore pre klubový web.

Päť striel na bránku tiež dokazuje jeho aktivitu.

"Chcel som viac strieľať, zameral som sa na to, pretože keď som predtým videl štatistiky mojich striel, tak to bolo hrozné. Dnes som mal päť striel a bol by som rád, keby to bol môj štandard," dodal Slafkovský.

Montreal ukončil šnúru troch zápasov bez bodu, s Ottawou vyhral po piatich prehrách a v tabuľke Východnej konferencie je na 13. mieste.