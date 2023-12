Slafkovský si najprv myslel, že gól strelil spoluhráč: Puk som zbadal až v sieti

Wild opätovne dostal do vedenia Brock Faber, no Slafkovský tri minúty pred koncom riadneho hracieho času zachránil pre svoj tím predĺženie.

"Ak mám byť úprimný, cítil som, ako sa puk dotkol môjho tela. Potom so ho zbadal až v sieti. Najprv som si myslel, že gól dal Suzuki, pretože sa pohyboval v tom priestore, no potom mi povedali, že sa odrazil od nejakej korčule.

"Súper na nás od úvodu vyletel, no od druhej tretiny to už bol vyrovnaný duel. Na oboch stranách bolo veľmi veľa vylúčení, to nie je zvykom. Na konci mohli zvíťaziť oba tímy, gól sme mohli dať aj my, strelil ho však súper," komentoval zápas pre klubový web.

Cítim, že sa posúvame

"Habs" odohrali ďalší vyrovnaný duel. Síce sa neradovali z víťazstva, no bodovali vo štvrtom zápase za sebou. V tabuľke Atlantickej divízie im patrí šieste miesto, na postupové pozície vo Východnej konferencie strácajú päť bodov.

"To je pre nás úloha číslo jeden - ukázať každý večer to najlepšie zo seba. Každý jeden hráč musí ukázať tú svoju najlepšiu verziu. Niekedy zvíťazíte, niekedy zažijete zápas, ako je tento.

Musíme sa z niektorých vecí poučiť. Je potrebné, aby sme v ďalšom zápase ukázali rovnakú energiu a úroveň súťaživosti," zdôraznil najužitočnejší hráč olympijského turnaja v Pekingu 2022.