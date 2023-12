Slafkovský rozhodol a žartoval: Možno začnem dávať góly aj z väčšej vzdialenosti

Slovenský útočník v piatkovom zápase proti Minnesote poslal zápas do predĺženia a o deň neskôr strelil rozhodujúci gól na ľade Chicaga .

NEW YORK. Hokejisti Montrealu Canadiens bodovali v piatom zápase NHL po sebe, pričom veľký podiel na tom má aj Juraj Slafkovský.

Kým proti Minnesote najskôr sám netušil, že práve on je autorom gólu, na ľade Blackhawks o tom nebolo žiadnych pochýb. Český brankár Petr Mrázek nedokázal zabrániť štvrtému gólu Slafkovského v tomto ročníku.

"Niekto musí chodiť do bránkoviska. Mne sa to tam páči. Včera sa mi odrazil puk od nohy, dnes som ho už dal do bránky hokejkou.

Takže sa to zlepšuje. Možno postupne začnem dávať góly aj z väčšej vzdialenosti," povedala bývalá jednotka draftu pre zámorské médiá.