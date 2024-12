Slafkovský si pochvaľuje Laineho: Priniesol novú energiu

"Je skvelé, že je späť. Priniesol novú energiu. Je to výborný hokejista, rád hrám po jeho boku a myslím si, že to dnes bolo celkom dobré. A bude to ešte lepšie," vyjadril sa po stretnutí.

Slafkovský bol na ľade i pri Laineho góle ako súčasť rovnakej presilovkovej formácie.